"Должны встретиться": Пристайко заявил о срыве саммита "нормандской четверки"

Вадим Пристайко / УНИАН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал о срыве встречи "нормандской четверки" в апреле. По его словам, встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона не состоится.

При этом он указал, что идут двусторонние переговоры между министрами для согласования позиции.

"Главная цель этих переговоров - встреча лидеров нормандской четверки в апреле", - цитирует Пристайко Европейская правда.

В то же время, глава МИД Украины уверен, что лидеры "нормандской четверки" обязательно встретятся.

"Лидеры нормандской четверки должны встретиться. Возможно, это будет не в апреле, а позже. Нам важно чтобы были договоренности, которых они смогут достичь", - подытожил Пристайко.

Как ранее сообщал Главред, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что саммит в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе находится под угрозой срыва.