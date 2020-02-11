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В России заявили об угрозе срыва саммита нормандской четверки в апреле

11 февраля 2020, 08:59

Встречу Зеленского, Путина, Меркель и Макрона могут перенести из-за невыполнения требований "Парижского пакета".

нормандский саммит
Нормандский саммит предварительно был запланирован на апрель 2020 / Пресс-служба ОП

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что саммит в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, который запланирован на апрель 2020 года, находится под угрозой срыва.

Руденко отметил, что во время встречи нормандской четверки в декабре прошлого года в Париже лидеры договорились о ряде мероприятий, однако на данный момент выполнен лишь обмен пленными.

"Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить. Без реального прогресса в выполнении Парижского пакета, в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита нормандского формата пока не приходится", - заявил замглавы МИД РФ в интервью росСМИ.

Кроме того, Руденко рассказал, что Москва пока не получала официальных предложений о проведении встречи министров иностранных дел стран "нормандского формата" на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

"Насколько нам известно, 14-16 февраля главы МИД всех четырех стран "нормандского формата" будут находиться в Мюнхене на ежегодной конференции по безопасности. Не ее "полях" всегда проходит много встреч. Официальных предложений по поводу "нормандской четверки" пока не получали", - отметил российский дипломат.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже в Елисейском дворце встретились лидеры "нормандской четверки" - президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон, лидер РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам саммита стороны подписали общий документ об условиях, которые необходимо выполнить до следующей встречи.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что новая встреча в нормандском формате, предварительно запланированная на апрель 2020 года, станет актуальной, если будут происходить позитивные изменения в урегулировании на Донбассе.

8 февраля 2020 заместитель главы рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Александр Павличенко заявил, что на очередном нормандском саммите Украина представит концепцию переходного правосудия на Донбассе. 

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