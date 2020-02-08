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"Амнистия и прощение": Украина готовит на нормандский саммит концепцию по Донбассу

8 февраля 2020, 13:36

В концепции украинской модели переходного правосудия необходимо разработать и предусмотреть, какими будут условия осуществления амнистии, отметил эксперт.

Зеленский,Путин
Украина готовит на нормандские переговоры концепцию по Донбассу / Reuters

На очередном нормандском саммите Украина представит концепцию переходного правосудия на Донбассе, заявил заместитель главы рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Александр Павличенко.

"Концепция переходного правосудия была предложена для сторон, которые переживали вооруженный конфликт, чтобы преодолеть его последствия, достичь примирения и сделать невозможным повторение конфликта", – объяснил Павличенко.

При этом Павличенко отметил, что в концепции украинской модели переходного правосудия необходимо разработать и предусмотреть, в частности, какими будут условия осуществления амнистии, кого она коснется, будет ли это "прощением", соответственно, должен быть разработан отдельный закон.

Павличенко напомнил, что украинская сторона "освобождала действительно уголовных преступников, у которых руки в крови, которые были или наемниками".

"Вместе с тем, на сегодняшний день эти лица уже полностью защищены от дальнейшего уголовного преследования. Приговоры по ним уже были приняты, они получили амнистию, были помилованы. Поэтому я бы сказал так: первая сотня знаковых преступников уже не будет привлечена к ответственности, поскольку уже была привлечена и помилована. Это стало результатом договоренности во время проведения процедуры взаимного освобождения. То есть, эти факторы также влияют на оценку ситуации и понимание, каким образом должен строиться диалог между сторонами при достижении определенного консенсуса и согласия, чтобы эти территории были возвращены вместе с людьми", – отметил Павличенко.

Кроме того, по мнению эксперта, концепция переходного правосудия предусматривает возмещение вреда и унификацию взглядов на события, которые произошли.

"Каждая из сторон видит мотивы и основания конфликта по-своему. Российская пропаганда рассказывает о нацистах и бандеровцах, которые хотят уничтожить русский язык на Донбассе и т.д.", – резюмировал Павличенко, передает Сегодня.

Читайте такжеЗеленский рассказал, пожал ли руку Путину на саммите в ПарижеНапомним, ранее сообщалось, в Германии в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности могут состояться переговоры глав министерств иностранных дел государств нормандской четверки - Украины, Российской Федерации, ФРГ и Франции.

Мюнхенская конференция является важнейшим место встречи для консультаций по самым острым и по стратегически важным темам политики безопасности, рассказал посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр.

По словам собеседника, на мероприятии во многих беседах украинская тема будет играть важную роль.

"…Вполне возможно, что ее удастся обсудить и в формате "нормандской четверки". Но подтвердить эту встречу я сейчас не могу", - заявил он.

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