Посол Германии назвал возможную дату нормандской встречи

Нормандская встреча может состояться на полях Мюнхенской конференции, сказал посол Германии / Фото: Reuters

В Германии в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности могут состояться переговоры глав министерств иностранных дел государств нормандской четверки - Украины, Российской Федерации, ФРГ и Франции.

Мюнхенская конференция является важнейшим место встречи для консультаций по самым острым и по стратегически важным темам политики безопасности, рассказал посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр в интервью Коммерсанту.

По словам собеседника, на мероприятии во многих беседах украинская тема будет играть важную роль.

"…Вполне возможно, что ее удастся обсудить и в формате "нормандской четверки". Но подтвердить эту встречу я сейчас не могу", - заявил он.

Напомним, Мюнхенской конференции по безопасности запланирована 14-16 февраля.

Ранее сообщалось, что в Париже 9 декабря 2019 года состоялась встреча лидеров стран нормандского формата - президентов Украины, России и Франции - Владимира Зеленского, Владимира Путина и Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Также Зеленский и Путин поговорили наедине.