  1. Главная
  3. Мнения

Нормандский саммит был первым и последним с участием Зеленского

Андрей Головачев

политический эксперт

10 декабря 2019, 11:31

Через год масштабные боевые действия на Донбассе возобновятся.

Меркель Макрон Путин
Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин на саммите "нормандской четверки" / Reuters

Встреча в Париже ожидаемо закончилась ничем. Стороны обменялись общими, ничем не обязывающими заявлениями, договорились договариваться, а Зеленский пообещал имплементировать формулу Штайнмайера в конституцию, хотя по самой формуле нет компромисса, что превращает его обещание в профанацию. Смелее всех оказалась традиционно консервативная А. Меркель, которая сказала, что Минские соглашения -это "не закостенелая догма и стороны могли бы придать им большей эластичности". Свежо, но бесплодно.

В этой связи возникает интересный вопрос: "Знали ли все участники саммита, что встреча не даст никакого прогресса?"

Ответ: конечно знали! Еще в период подготовки саммита все стороны уже понимали, что никаких прорывов не будет. Более того, все участники отлично осознают, что Минские соглашения и формула Штайнмайера -это мертвые документы, которые не помогут разрешить конфликт на Донбассе. Короткая, чисто протокольная встреча Путина и Зеленского лишь подтверждает этот вывод.

Тогда в чем был смысл саммита?

Сразу же отбросим всякие наивные объяснения вроде:

  • Меркель и Макрон хотели вывести Зеленского на прямые контакты с Путиным. И что? Зеленский согласится присоединить ЛДНР на правах конфедерации и тем самым вызывать волну мощного сепаратизма на западе Украины или вообще поймать гражданскую войну? Наивно так думать. А на другие условия возврата ЛДНР Путин не согласен.
  • Все стороны хотели ближе познакомиться с Зеленским и, что называется из первых рук узнать о его взглядах на проблему ЛДНР. Тоже наивное объяснение. Все понимают, что у Зеленского нет никаких взглядов, он не является человеком-миссией. Зеленский - это временная, случайная проходная фигура, который просто лавирует между всеми, чтобы удержаться у власти как можно дольше. Все стороны также понимают, что через год рейтинг Зеленского будет не выше 20% и политически он станет импотентом
  • Надавить на неопытного Зеленского и принудить его выполнять Минские соглашения и формулу Штайнмайера, учитывая, что у Зеленского сейчас есть большинство в ВР. Наивно. Пока Украину контролируют США, ни Германия, ни Франция, ни тем более Россия не в состоянии принудить Украину ни к чему. Приезд в Киев чиновников из Госдепа накануне саммита был очень красноречивым.
  • Макрон и Меркель - наивные чудаки, которые не понимают расклад. Это объяснение для идиотов.

Так в чем тогда был смысл встречи, если все стороны заранее знали, что ни о чем договориться невозможно?

Читайте такжеВстреча нормандской четверки в Париже: о чем договорились лидерыОтвет очевидный: "Выиграть время"

Здесь уместно провести аналогию со Мюнхенским соглашением 1938 г. И Даладье, и Чемберлен прекрасно понимали, что война с Гитлером неизбежна и, давая "добро", на аннексию Германией Судетов, оба всего лишь пытались выиграть время, чтобы подготовиться свои страны к войне.

Тот же Даладье, когда возвратился в Париж и встретил ликующие толпы французов, которые были уверены, что он принес им мир, сказал своему сыну: "Наивные, они не понимают, что война с Гитлером неизбежна и она будет не позднее чем через год". Так и случилось!

И Чемберлен, потрясая в Лондоне особым соглашением с Гитлером, торжественно провозгласил "Я принес вам мир", и начал ... немедленно готовиться к войне. Он вынужден был подписать Мюнхенское соглашение чтобы, выиграть время, потому что Англия на была готова войне в сентябре 1938 г.

Но для чего нужно время Меркель, Макрону, Путину и Зеленскому?

Очень кратко:

Меркель: Закончить строительство Северного потока-2 и выйти из зависимости от транзита российского газа через территорию Украины. При этом Германия исходит из предположения что война между Россией и Украиной (США+ Польша) неизбежна.

Макрон: Во Франции начался коллапс государства всеобщего благосостояния и Макрон понимает, что в течении ближайших 2-3 лет он будет вынужден заниматься только внутренними проблемами и бороться за свое политическое выживание.

Путин: Закончить строительство СВ-2, оккупацию Азовского моря, взятие под полный контроль Беларуси, милитаризация Крыма, нейтрализация Молдовы, фрагментация ЕС. Цель: подготовка к блиц-войне с Украиной (США) и образование Новороссии по ее итогам.

Зеленский: Выигрыш времени для проведения реформ и подготовки к войне.

Читайте такжеЗеленский и Путин договорились об обмене пленнымиПроведя саммит в Париже, все стороны дали себе временную передышку еще на один год, в течении которого, все будут декларировать свою преданность неработающим Минскими соглашениям и формуле Штайнмайера.

Цинизм? Конечно! Но вся международная дипломатия построена на цинизме и лицемерии. Таковы правила игры.

Через год масштабные боевые действия на Донбассе возобновятся.

Как я и прогнозировал, нынешний нормандский саммит был первым и последним с участием Зеленского.

Россия Франция Германия Владимир Зеленский Ангела Меркель Владимир Путин Эммануэль Макрон нормандские переговоры встреча Путина и Трампа Андрей Головачев Украина встреча в нормандском формате
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:02
Стрельба в Чехии: подозреваемый прострелил себе голову
12:00
"Бумаги бросил, кричал": Аваков рассказал, как у помощника Путина в Париже сдали нервы
11:58
"Улыбался и прекрасно выглядел": названа причина смерти Юрия Лужкова
11:56
"Цепляться за власть из гроба": блогер рассказал, почему Путин выглядел в Париже как больной
11:42
Увидела дым и заперла дверь: полиция готовит подозрение одной из заведующих колледжа в Одессе – СМИ
11:37
"Я знаю вашу фамилию": Зеленский осадил Лаврова в Париже – Аваков Видео
11:31
Нормандский саммит был первым и последним с участием Зеленского мнение
11:23
WhatsApp перестанет работать: на каких гаджетах и когда
11:22
Юрий Лужков умер
11:17
Стрельба в Чехии: число жертв возросло, опубликовано фото подозреваемого Фото
11:10
Пожар в Одессе: в ГосЧС уточнили число жертв Фото Видео
11:05
Конгресс США согласовал военную помощь Украине на $300 млн
10:42
Зеленский рассказал, сколько времени займет разведение войск на Донбассе
10:38
"На радость уродам": сайт Миротворец заявил о закрытии серверов
10:36
Машина всмятку: под Киевом начальник отдела Нацгвардии сбил двух детей
10:21
Революция на экспорт: зачем украинские радикалы мутят воду в Гонконге, и при чем тут Россия мнение
10:15
Сериал Папик: 9 и 10 серия смотреть онлайн 09-12-2019 Видео
10:14
У Путина намекнули на место и время следующего саммита в нормандском формате
10:12
Вмешательство Украины в выборы в США: в ФБР дали ответ
10:10
Стрельба в больнице в Чехии: погибли 4 человека, двое - ранены
09:48
В Слуге народа собрались ради лишения Порошенко неприкосновенности - нардеп
09:35
Контроль над границей на Донбассе: Аваков намекнул на компромисс Видео
09:21
Встреча нормандской четверки в Париже: о чем договорились лидеры Видео
08:57
Спасатели рассказали, сколько погибших ищут под завалами сгоревшего колледжа в Одессе
08:46
Причина наказания России от WADA - Путин мнение
08:35
Новые потери ВСУ на Донбассе: погибли трое украинских военных
08:26
Особый статус Донбасса: действие закона продлят на год
08:11
Гороскоп на 10 декабря 2019: к кому вернется бывший, а кого накроет приступ ревности
07:58
Зеленский в Париже не сдал Украину: под Офисом президента свернули акцию протеста
07:36
"Давайте говорить - ничья":  Зеленский оценил переговоры с Путиным
07:27
Почему вернуть Донбасс будет так сложно мнение
06:59
Путин предложил Украине скидку на газ в 25% и назвал условие
06:45
Протесты не против капитуляции, а против фамилии: кто и зачем вышел на майдан мнение
06:20
Французский маникюр на Новый год 2020: самый красивый маникюр френч с рисунком - фото Фото
06:18
Ведущая Топ-модель-по украински Алла Костромичева эротично позировала на пикантном фото
05:52
В чем пойти на свидание: психолог назвала идеальный цвет
05:28
"Кто здесь хозяин": в УПЦ МП зашкварились назначением пособника крымских оккупантов
05:07
Модная стрижка боб-каре 2020: новое прочтение самой удачной женской стрижки - фото Фото
04:36
Наука и жизнь: в Сети опубликовали топ-3 мифов, распространяемых порно
04:02
"Смертельный инкубатор": врач предупредил об опасности бороды
03:15
Можно есть все, что угодно: в США представили революционную диету
02:30
Кончайте, девочки: как просто и надежно доводить женщин до оргазма
02:13
Опубликован документ по итогам встречи нормандской четверки в Париже: полный текст
01:48
"Нечего ожидать": РФ устроила новую подлость украинским кораблям
01:29
Амнистия боевиков, федерализация, отсутствие контроля за границей: Путин высказал требования на встрече в Париже
01:10
Как быстро избавиться от прыща: проверенные способы
01:01
Встреча нормандской четверки в Париже: все подробности, фото, видео (обновляется) Видео
01:00
"Не допустим изменений в Конституции": Зеленский озвучил условия после встречи в Париже
00:48
"Встречаемся через четыре месяца": Меркель подвела итоги нормандского формата
00:40
"Извращенка, без трусов, письку показывает": Волочкова раздвинула ноги в вульгарной позе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять