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Путин назвал условие для новой встречи в "нормандском формате"

19 декабря 2019, 12:40

В Украине не хотят разведения сил по всей линии соприкосновения, пожаловался президент РФ.

Париж, Зеленский, Путин, Макрон, Меркель
Встреча лидеров стран "нормандского формата" в Париже / president.gov.ua

Новая встреча в нормандском формате, предварительно запланированная на апрель 2020 года, станет актуальной, если будут происходить позитивные изменения в урегулировании на Донбассе, заявил президент России Владимир Путин.

"Они (изменения, - ред.) есть, надо сказать объективно. Основа для урегулирования не исчезла. Проведен отвод войск из нескольких ключевых точек. Правда наши партнеры в Украине не хотят разведения по всей линии соприкосновения – это ошибка", -  подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Москве.

Еще одним позитивом он назвал сокращение числа обстрелов на Донбассе.

"Продолжение работы в нормандском формате целесообразно", - добавил президент РФ.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце встретились лидеры "нормандской четверки" - президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон, лидер РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам саммита стороны подписали общий документ об условиях, которые необходимо выполнить до следующей встречи.

Донбасс нормандский формат Владимир Путин
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