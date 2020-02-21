Путин неожиданно вспомнил об уважении к украинцам

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин признал, что РФ теряет от отсутствия дружбы с Украиной.

Хозяин Кремля в очередной раз заявил, что украинцы и россияне – это "один и тот же народ", и согласился с тем, их многое разъединяет.

"Но нужно не забывать о том, что нас объединяет. И не разрушать того, что есть", - сказал Путин в интервью ТАСС.

При этом президент РФ призвал уважать национальное самосознание украинцев: "Если так сложилось, и у людей, у значительной части населения в Украине возникло чувство собственного самосознания национального и так далее, надо относиться к этому с уважением. Исходить из реалий, но не забывать, кто мы такие, откуда мы пришли".

Похвастался Путин и знанием фундаментальных трудов украинских националистов ХIХ века. По словам президента РФ, они выступали за хорошие отношения с Россией.

"Отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией", - сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что надеется договориться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским об улучшении отношений между РФ и Украиной.