"Дальше нам отступать некуда": Лукашенко разразился угрозами в адрес ЕС из-за санкций по мигрантам

На санкции мы ответим, дальше отступать некуда - Лукашенко / Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил жесткими ответными действиями Минска в том случае, если Евросоюз введет новые санкции против государства из-за ситуации с мигрантами. Он обвинил в миграционном кризисе Польшу и сказал, что Минск готов отправить мигрантов домой, однако они не хотят возвращаться на родину.

Как сообщает Белта, глава республики в понедельник, 15 ноября, сказал, что официальный Минск не причастен к организации кризиса с мигрантами и будет отвечать на санкции Евросоюза. По его словам, белорусским властям отступать некуда.Читайте такжеСломанные ограждения, давка и водометы: мигранты начали штурм польско-белорусской границы

"Организовывать миграционный поток через Беларусь – это себе дороже. Мы никогда этим не занимались, и заниматься не намерены. Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда… А на санкции мы ответим. Это вообще не обсуждается ", - сказал политик.

При этом он заявил, что Беларуси не нужен конфликт на границе, и обвинил в провокации кризиса Польшу. Дескать, Варшава заинтересована в дестабилизации ситуации из-за проблем в отношениях с ЕС.

"Внутренние проблемы, проблемы с Европейским союзом больше чем достаточно – и начинается эта толчея и уже стрельба на государственной границе", - отметил он.

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Также Лукашенко добавил, что Минск готов отправить беженцев туда, откуда они приехали, однако они не хотят возвращаться домой.Читайте такжеМощный удар по режиму Лукашенко и участие НАТО: в Польше раскрыли планы на санкции против Беларуси

"Это люди, надо сказать, очень упертые", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Миграционный кризис у границы Польши

Кризис с мигрантами на границе Беларуси и Польши начался 8 ноября. Группы беженцев собрались на белорусско-польском кордоне для того, чтобы попасть на территорию Польши. Мигранты разделились на две колонны: первая последовала на КПП, вторая отправилась пересекать границу лесами.

Далее мигранты осуществили попытку силового прорыва границы Польши. Они использовали для этого подручные средства – лопаты, щипцы и бревна. Польским силовикам удалось отразить атаку.

Мигранты разбили палаточный лагерь у границ Польши. Польские власти фиксировали сотни неоднократных попыток прорыва через кордон.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов пробрались в Польшу. Часть нелегалов удалось арестовать.

13 ноября мигранты прорвались в Польшу в районе Старзына. Границу незаконно пересекли около 50 нелегалов.

Украина и Запад считают, что кризис с мигрантами у границ Польши организовал Александр Лукашенко. Они призывают ЕС разобраться в ситуации и начать трибунал над Лукашенко.

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