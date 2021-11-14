Атака мигрантами границы Польши и вмешательство РФ: Путин заявил о готовности к решительным мерам

Путин обвинил Запад в миграционном кризисе на границе Беларуси и Польши / Reuters

Российский президент Владимир Путин утверждает, что Россия якобы готова приложить максимальные усилия для урегулирования кризиса с мигрантами на белорусско-польской границы. Однако, по его словам, от Москвы в этой ситуации, скорее всего, вряд ли что-то будет зависеть.

"Мы готовы всячески способствовать этому (урегулированию кризиса), если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть", - сказал российский глава государства в эфире телеканала Россия-1.

Читайте такжеДесятки тысяч мигрантов из Беларуси и ответный удар Варшавы: в Польше поставили Лукашенко условиеКроме того, он обвинил Европу в том, что Запад, дескать, сам виноват в кризисной ситуации на границах Польши, связанной с мигрантами.

"Они сами в этом виноваты. Я сказал почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события", - подчеркнул Путин.

Напомним, Россия отрицает обвинения в причастности к миграционному кризису на границе Беларуси и Польши. Однако на фоне этой ситуации уже появилось заявление о том, что Москва поставит Минску ПВО, вертолеты, истребители и другое вооружение.

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Ранее Лукашенко обратился к Путину с просьбой предоставить Беларуси оперативно-тактические комплексы Искандер, которые он намерен разместить у границ белорусского государства.

Кризис с мигрантами на границе Беларуси и Польши

Миграционный кризис на белорусско-польской границе начался утром, 8 ноября. Группы нелегальных мигрантов собрались у кордонов Польшу с целью попасть на территорию государства. Одна колонна отправилась на КПП, другая - пошла лесами в обход пограничных пунктов.

Позже мигранты устроили попытку силового прорыва через границу Польши. Они применяли лопаты, щипцы и другие подручные средства для того, чтобы разрушить ограждения.

Далее мигранты оборудовали лагерь на границе с Польшей. Варшава установила несколько сотен попыток прорыва через кордон.

В ночь на 10 ноября две группы нелегальных мигрантов прорвались в Польшу. Одна из групп была арестована.

Украина и Запад требуют разобраться в ситуации с миграционным кризисом и считают, что Александр Лукашенко причастен к его созданию. Страны Европы предлагают начать международный трибунал над Лукашенко.