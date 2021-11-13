"Удар ракетой": Лукашенко хочет перебросить российские Искандеры к границам Украины

Российские Искандеры планируют перебросить к границам Украины

Беларусь планирует разместить несколько дивизионов российских оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер на западном и южном направлениях, сообщил Александр Лукашенко.

Он заявил о необходимо оснащать войска новой техникой для того, чтобы "уметь воевать против той техники, которая к нам придет", сообщает Белта.

"Нам надо не витать в облаках, а не забывать, что да, ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси - мы к этому готовы, у нас силы специальных операций", - подчеркнул Лукашенко.

Беларусь, в частности, рассчитывает получить российские оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер.

"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров, наш Полонез - до 300. Мы видим, где и ракетой надо нанести удар, и Точку задействовать, и Бук-МБ. Очень важна сейчас мобильность, поэтому мы создали машины на МЗКТ, бронемашины, восемь-девять человек экипаж, как БТР. Поэтому вы (обращаясь к россиянам, - ред.) не волнуйтесь, мы свою роль тут сыграем. Это вы даже можете не переживать", - добавил он.

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Ранее замглавы Офиса президента Роман Машовец заявил. что вооруженные силы России постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины. После осенних учений вся боевая техника осталась вблизи границ.

Машовец подчеркнул, что Россия не просто демонстрирует военную агрессию, а ведет полномасштабную гибридную войну против Украины и всего западного общества.

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