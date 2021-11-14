В России объявили о поставках режиму Лукашенко истребителей, ПВО, вертолетов и другого оружия

Россия поставит Беларуси истребители / aviarf.ru

Россия и Беларусь в 2021 году подписали ряд договоров, которые предусматривают поставки на территорию белорусского государства истребителей, сил противовоздушной обороны, вертолетов, а также другого оружия. Поставки будут выполнены в сроки, которые Москва не называет.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. По его словам, договоренности Москвы и Минска по вопросам вооружений были достигнуты в текущем году.Читайте такжеДесятки тысяч мигрантов из Беларуси и ответный удар Варшавы: в Польше поставили Лукашенко условие

"В текущем году с Белоруссией были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения", - отметил он.

Чиновник подчеркнул, что военная продукция будет доставлена в Беларусь в сроки, обозначенные контрактными обязательствами. При этом конкретных дат он не назвал.

Напомним, ранее Лукашенко призвал президента РФ Владимира Путина поставить Минску несколько дивизионов оперативно-тактических комплексов Искандер. Он собирается их разместить, в том числе, и на границе с Украиной.

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Кризис с мигрантами на границе Беларуси и Польши

Миграционный кризис на белорусско-польской границе начался с утра, 8 ноября. Тогда толпа нелегальных мигрантов собралась у кордонов Польши с целью отправки на территорию страны. Они разделились на две колонны: первая пошла к КПП, а другая направилась в Польшу лесами.

Позже мигранты решили осуществить попытку прорыва через польскую границу. Они использовали лопаты, щипцы и другие подручные средствам, чтобы разрушить ограждение. Однако силовики отбили атаки.

Мигранты соорудили лагерь у границ Польши. В Варшаве говорили о сотнях попыток незаконного пересечения своих кордонов. На месте инцидента фиксировали несколько тысяч беженцев.

В ночь на 10 ноября мигранты прорвались на территорию Польши. Одну из групп удалось арестовать.

Украина и ряд стран Запада считают, что к организации кризиса на границе с Польшей причастен самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Они призывают ЕС разобраться в ситуации и начать международный трибунал над Лукашенко.