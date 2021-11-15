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Войска у границ Украины и мигранты в Польше: в Британии призвали НАТО быть готовым к войне с Россией

15 ноября 2021, 09:49
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Россия представляет серьезную угрозу восточной Европе, причем ситуация за последние несколько лет ухудшилась, сказал Ник Картер.

Танки, Россия
Россия вряд ли пойдет на масштабный военный конфликт, однако такого сценария исключать нельзя - глава Генштаба Великобритании / Reuters

В НАТО на фоне миграционного кризиса у границ Польши и опасений о концентрации российских войск возле Украины должны быть готовыми к возможной войне с РФ. Пока такой сценарий рассматривается как гипотетический, однако Москва в любом случае будет вести борьбу на глобальном уровне, применяя различные инструменты для достижения целей. Однако Россия вряд ли собирается развязывать большой военный конфликт. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Британии Ник Картер.

Как сообщает The Guardian, британский военачальник накануне своей отставки сделал несколько заявлений относительной текущей геополитической ситуации. По его мнению, сейчас Россия более опасна, чем это было 8 лет назад. Теперь нельзя исключать возможного сценария военного противостояния Москвы и Запада.Читайте такжеБританский спецназ готов направить в Украину 600 военных на фоне опасений вторжения России - The Mirror

"Я явно надеялся, что войны с Россией не будет, и не верил, что эта страна хочет физической войны, но НАТО должно быть к этому готово", - сказал Картер, комментируя кризис с мигрантами у Польши и опасения по концентрации российских войск возле Украины.

Глава МИД Британии Лиз Трасс ранее призвала президента РФ Владимира Путина осуществить вмешательство в "позорный кризис искусственно созданных мигрантов". Бывший офицер МИ-6 Кристофер Стил отметил, что Москва, как полагает он, уже рассматривает ситуацию как конфликт России с Британией, а также ее союзниками.

Комментируя заявление Стила, британский военный сказал, что Россия, по всей видимости, рассматривает противостояние в геополитическом процессе в качестве непрерывной борьбы и будет использовать различные инструменты, чтобы достичь своей цели. Однако Москва вряд ли стремится к масштабному военному конфликту.

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"Так что да, в некотором смысле я думаю, что он (Кристофер Стил) прав. Вопрос, конечно, в том, как вы определяете войну. Как солдат, я склонен определять ее как фактический акт сражения, и не думаю, что в РФ этого хотят. Вероятно, они намерены попытаться достичь своей цели более тонкими способами", - полагает Картер.

В ответ на вопрос о том, возможна ли открытая война НАТО и России, он сказал, что точно этого не знает. Однако Запад должен быть готовым к такому развитию событий.Читайте такжеОккупация Азовского моря Россией – опасный прецедент: на юге Украины появятся крылатые ракеты Нептун

"Но мы должны быть начеку и убедиться, что сдерживание возобладает. И, что очень важно, убедиться, что в НАТО существует единство, и мы не допускаем возникновения каких-либо пробелов в нашей коллективной позиции", - подчеркнул Ник Картер.

Войска России у границ Украины

Журналисты американского издания The Washington Post 30 ноября опубликовали материал о том, что на Западе зафиксировали переброску войск РФ к границам Украины. Передислокация военных подразделений была установлена после завершения учений России и Беларуси.

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о концентрации российских войск у украинских границ. Причиной передвижения войск называли плановые мероприятия противника после завершения военных маневров РФ и Беларуси.

Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки с российскими войсками и техникой, которые были сделаны в граничащей с Беларусью Смоленской область. По мнению журналистов, это свидетельствует о концентрации войск РФ у границ Украины.

На Банковой 7 ноября заявили, что Киев сомневается в правдивости информации о концентрации войск РФ у границ Украины, поскольку Минобороны подобные сведения опровергает.

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