Катера, корабли и две военно-морские базы в Украине: СМИ узнали детали нового соглашения с Британией

Британия поможет Украине построить военно-морские базы / МИД Украины

Посол в Великобритании Вадим Пристайко подписал двустороннее соглашение стран, в рамках которого Украина на 10 лет должна получить кредит в размере 1,7 млрд фунтов стерлингов. Деньги выделят на строительство 8 ракетных катеров, покупку у Лондона двух тральщиков, а также создание на территории стран 2 военно-морских баз.

Как сообщает Зеркало недели со ссылкой на свои источники, договор был подписан украинским послом в Лондоне Вадимом Пристайко в пятницу, 12 ноября. Украина на десять лет должна получить денежный кредит, за который Киев купит у Королевства два тральщика, построит восемь ракетных катеров и создаст две военно-морские базы.Читайте такжеВсе произойдет быстро: в Британии дали неожиданный прогноз вступления Украины в ЕС

Подчеркивается, что благодаря договоренностям Киева и Лондона, украинскому государству удастся решить ряд проблем Военно-морских сил, которые должны быть готовы к сдерживанию российской агрессии со стороны Азовского и Черного морей.

Кроме того, известно, что Украина и Великобритания договорились о развитии украинских Военно-морских сил еще в прошлом году, когда президент Зеленский приезжал в Королевство. Тогда стороны подписали меморандум, предусматривающий усиление сотрудничества двух государств в военной и военно-технической сферах.

Летом этого года в Одессе был подписан меморандум о проектах морского партнерства между Украиной и Великобританией.

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Сотрудничество Украины и Британии

В августе в Королевском флоте Великобритании сообщали о том, что Украина должна получить два противоминных корабля Blyth и Ramsey класса Sandown, которые уже не находятся на балансе британского ВМС.

Британская газета The Times в октябре опубликовала материал, в котором речь идет о переговорах Лондона и Киева по вопросам продажи оружия – в частности, для украинских самолетов и патрульных катеров. Кроме того, в материале утверждалось, что стороны договариваются о продаже Украине морских ракет класса земля-земля. Новые ракеты ВМСУ могут разместить на своих судах.

В России считают, что Великобритания действительно может продать Украине ракеты, однако не верят в создание украинским государством собственных ракетных систем.

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