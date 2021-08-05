Мощная защита от мин в Черном море: Украина получит два корабля ВМФ Британии

Украина получит корабли класса Sandown / royalnavy.mod.uk

Украина в ближайшее время получит два противоминных корабля Blyth и Ramsey (Блит и Рэмзи) класса Sandown, которые закончили службу в Королевском военно-морском флоте Великобритании.

"Корабли противоминной защиты класса Sandown прошли долгий путь длинною в 175 тысяч миль в течение 21 года для Рэмзи, и 185 тысяч миль за 20 лет для Блита, поддерживая операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря", - говорится в сообщении пресс-службы Королевского флота Британии.

Отмечается, что указанные корабли заменяются расширяющейся инициативой Project Wilton по внедрению автономных/беспилотных лодок и систем для добычи полезных ископаемых.

"Блит и Рэмзи будут наслаждаться новой жизнью в Черном море. После завершения ремонтных работ оба судна будут переданы ВМС Украины", - подчеркивают в британском ВМФ.

Читайте такжеУкраинские морпехи показали новый бронированный катер Костополь

Реклама

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что строительство первого корпуса украинского корвета, которое начато в Турции, завершится к концу 2023 года.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава Военно-Морских Сил Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года", - сказал президент.