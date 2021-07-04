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Корвет, боевые катера и беспилотники: Зеленский анонсировал перевооружение ВСУ

4 июля 2021, 11:59
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Соединенные Штаты Америки начнут передачу Украине патрульных катеров Mark VI в 2022 году.

Зеленский рассказал о перевооружении ВСУ
Владимир Зеленский / Скриншот

Строительство первого корпуса украинского корвета, которое начато в Турции, завершится к концу 2023 года, заявил президент Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он во время выступления в Одессе на торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, трансляция которого проходила в Facebook Офиса президента, усиление морской авиации является успешным.

"Мы ожидаем уже вскоре получить современные и эффективные беспилотные летательные аппараты Bayraktar. Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турецкой Республике", - сказал Зеленский.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава Военно-Морских Сил Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года", - сказал президент.

Глава государства уточнил, что Соединенные Штаты Америки начнут передачу Украине патрульных катеров Mark VI в 2022 году.

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Он отметил, что Украина вместе с Соединенными Штатами Америки, Великобританией, Турцией и многими другими странами-друзьями активно реализует совместные масштабные проекты по обновлению украинского корабельного состава, развития современной Военно-морской инфраструктуры и осуществлению подготовки личного состава.

"Уже сегодня военно-морская база Восток в Бердянске наращивает способности и активно развивает свою инфраструктуру. А состав наших сил на Азове усилен еще двумя боевыми катерами", - заявил Зеленский. Он добавил, что много лет велись разговоры о необходимости нового пункта базирования для патрульных катеров.

Читайте такжеУгроза с моря и с воздуха: в Украине не исключили удар по кораблям РФ в Керченском проливе"Мы отказались от разговоров и приступили к реальной работе – в порту Пивденный формируется соответствующая инфраструктура, развернуто управление дивизиона кораблей, базируются два катера типа Island и ожидается пополнение еще по меньшей мере тремя катерами, которые сейчас проходят модернизацию в Соединенных Штатах Америки. В следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI", - сообщил Зеленский.

"Конкретными мерами наполняется подписанный в 2020 году меморандум о сотрудничестве между Украиной и Великобританией. В краткосрочной перспективе наш флот пополнится противоминными кораблями, современными ракетными катерами", - добавил президент.

Напомним, 23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.

ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.

Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.

Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.

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