УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Возвращение Крыма Украине и ряд уступок: в Британии объявили о новой инициативе по России

19 июня 2021, 00:07
Прослушать новость
Остановить

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов встретиться с главой РФ Владимиром Путиным.

Британия
Саммит Британии и России состоится в том случае, если Москва вернет Крым Украине и выполнит ряд требований / УНИАН

Встреча британского премьер-министра Бориса Джонсона с российским главой государства Владимиром Путиным состоится при условии, если Россия прекратит реализацию своей "злонамеренной деятельности". Саммит Великобритания – РФ возможен в том случае, если Москва вернет Крым Украине, а вопросы, связанные с отравлением Скрипалей, ситуацией с Навальным, принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием Романа Протасевича, будут урегулированы. Об этом заявил министр обороны Королевства Бен Уоллес.

"Борис Джонсон открыт для встреч с кем угодно, когда необходимо сделать важный шаг, и шаг к нормализации отношений с Россией, очевидно, придет, и мы на это надеемся, но это произойдет в результате определенных действий (со стороны Москвы), - рассказал он в интервью Sky News.

По словам британского министра, если Россия прекратит проводить агрессивную политику, а Путин продемонстрирует изменения в своем поведении, появится возможность проведения саммита Лондона и США.Читайте такжеУкраина поставила условие России и Западу: Северный поток-2 в обмен на Крым и Донбасс

Для этого, утверждает Уоллес, нужно решить ряд проблем – вернуть Крым Украине и четко урегулировать вопросы, связанные с отравлением Скрипалей, ситуацией с Навальным, а также посадкой официальным Минском самолета Ryanair и задержанием оппозиционного блогера Протасевича.

"Крым по-прежнему незаконно оккупирован в Украине, и есть еще кое-что, что нужно решить", - уточнил он.

Также британский министр Бен Уоллес подчеркнул, что стабилизация отношений с Россией, включая снятие санкций, возможна только после того, как Москва начнет уважать свободу других людей и верховенство международного законодательства.

Новости Британии и России

Напомним, в мае в Британии предложили Лондону ввести санкции против российского газопровода Северный поток-2 и трубопровода Ямал-Европа, который проходит через территорию республики Беларусь. Такие меры были предложены в знак протеста против принудительной посадки авиалайнера Ryanir в Минске. Британцы допускали, что россияне могут быть причастны к данному инциденту.

В Кремле, в свою очередь, все обвинения отвергли и заявили, что Москва не намерена соглашаться с такими заявлениями, и планирует в дальнейшем следить за ситуацией, связанной с самолетом Ryanir в Минске.

новости России новости Великобритании Владимир Путин Борис Джонсон новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Возвращение Крыма Украине и ряд уступок: в Британии объявили о новой инициативе по России». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Названы привычки, которые могут лишить вас зренияНазваны привычки, которые могут лишить вас зрения Как пережить магнитные бури: врач дала действенные советыКак пережить магнитные бури: врач дала действенные советы Украина стала главной преградой на пути нового "железного занавеса"Украина стала главной преградой на пути нового "железного занавеса" Украину ждет резкое изменение погоды: названа датаУкраину ждет резкое изменение погоды: названа дата Гитлеровские методы: что не так с идеей о репатриации в РФГитлеровские методы: что не так с идеей о репатриации в РФ

Последние новости

00:07

Возвращение Крыма Украине и ряд уступок: в Британии объявили о новой инициативе по России

18 июня, пятница
23:54

Украину ждет аномальная жара в июле - климатолог Видео

23:31

Грибы и их польза для здоровья: чего больше - вреда или пользы Видео

23:30

"Россия нас не остановит": в МИД резко предупредили Москву о планах по Крыму Видео

23:23

Названы вещи, которые крадут вашу энергию и здоровье Видео

Реклама
23:08

В Киеве учительница издевалась над учеником с аутизмом и жестоко ответит за избиение Видео

22:44

"Позиция России – полный абсурд": Данилов заявил о крахе Минских соглашений и выборов на Донбассе

22:43

Как остановить зуд от укусов насекомых: четыре быстрых домашних средства Видео

22:23

10 примет, которые точно привлекут удачу и богатство Видео

22:14

В моду на лето 2021 вернулись неподражаемые атласные юбки из 90-х, которые вызывают трепет в душе Видео

21:52

"Оккупанты не знают, что делать": у Зеленского объявили о "решении" проблемы с водой в Крыму Видео

21:39

Симптомы рака: три ощущения, которые могут указывать на опухоль Видео

21:28

"За*бись": нардеп Кива снова нахамил журналисту и попал в скандал Видео

21:06

Генри Кавилл опубликовал новый тизер второго сезона "Ведьмака" Видео

21:01

Десятки новых супермаркетов России в Украине: у Зеленского заявили о решении властей Видео

20:56

США заморозили военную помощь Украине на $100 млн - Politico Видео

20:24

На Украину снова налетит ураган: погода на выходных устроит настоящее пекло Видео

20:09

"Движения вперед не будет": Кравчук поставил Путину ультиматум по Донбассу Видео

19:57

"Пишу курсовую на е***м украинском языке": беременную харьковскую студентку хотят уволить Видео

19:55

"Наводим порядок": Зеленский объявил о санкциях против российского бизнесмена и чиновника Видео

Реклама
19:53

На Android-смартфоны перекочует революционная функция от Apple Видео

19:32

Хакерские атаки и вирус Petya: Украина нанесла новый санкционный удар по России Видео

19:22

Встреча Байдена и Путина: почему отношения США и России не удалось перезагрузить мнение

18:44

-10 кг до конца лета: Наталья Могилевская рассказала, как хочет измениться

18:41

На Android вышла мобильная ролевая игра по "Ведьмаку" Видео

18:35

Гороскоп на завтра 19 июня 2021 всех знаков Зодиака: три успеха и рабочий провал Видео

18:28

СНБО ввел полный пакет санкций против известных бизнесменов Фирташа и Фукса Видео

18:22

"Я - Ева": во Львове по парку бегала голая женщина и избивала людей Видео

18:14

Новая вспышка COVID-19 в Украине: в Минздраве предупредили украинцев и назвали сроки Видео

18:11

Евросоюз "отправит в нокаут" Лукашенко: согласованы санкции против Беларуси Видео

17:55

В Epic Games Store обнаружили ремастер Alan Wake и ремейк Final Fantasy VII Видео

17:46

Помешали собаки: самолет в Симферополе блуждал по взлетно-посадочной полосе

17:20

С Днем медика 2021: душевные поздравления и прикольные картинки Видео

17:17

Заложила под дверь "бомбы", которые наложили коты: в Славянске женщина жестко отомстила соседям Видео

17:01

"Творится какой-то ад, людей сносит вместе с авто": наводнение в Ялте стало рекордным за 100 лет Фото Видео

17:00

Авторы украинской игры про Шерлока Холмса поделились новым геймплейным роликом Видео

16:59

Минимум 13 500 грн: Зеленский подписал указ о повышении зарплаты медикам Видео

16:49

"Сдавал экзамен в наушниках": у киевского студента украли миллион гривен

16:46

Стратегия Кабмина по наполнению бюджета дополнительными налогами обречена на провал – эксперт

16:26

Троицкая родительская суббота в 2021 году: что нужно сделать сегодня и завтра Видео

Реклама
16:22

Вкусные маринованные кабачки: самый простой рецепт приготовления Видео

16:10

Отличилась заявлением: нардеп Третьякова считает, что украинцам хватит и 5 тыс. грн зарплаты Видео

16:06

Тошнота, рвота и боли в животе: в Харькове в популярной сети ресторанов люди массово отравились суши Видео

15:53

Культовую игрушку 90-х "Тамагочи" перевыпустили в новом формате Видео

15:25

Цена на газ в Украине взлетела: министр обещал новые подорожания Видео

15:02

Как работают Укрпочта и Новая почта на Троицу и День Конституции 2021 Видео

14:53

"Расстегнутые штаны в Раде": Кива в парламенте вел себя, как в туалете Видео

14:50

Щуцкий рассказал о реальном положении дел на таможне

14:40

ПК-версия Cyberpunk 2077 получила скидку в 33% – самую большую с релиза Видео

14:14

"Пора признать реальность": Киев прокомментировал слова Путина об "одном народе" Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять