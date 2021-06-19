Возвращение Крыма Украине и ряд уступок: в Британии объявили о новой инициативе по России

Саммит Британии и России состоится в том случае, если Москва вернет Крым Украине и выполнит ряд требований / УНИАН

Встреча британского премьер-министра Бориса Джонсона с российским главой государства Владимиром Путиным состоится при условии, если Россия прекратит реализацию своей "злонамеренной деятельности". Саммит Великобритания – РФ возможен в том случае, если Москва вернет Крым Украине, а вопросы, связанные с отравлением Скрипалей, ситуацией с Навальным, принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием Романа Протасевича, будут урегулированы. Об этом заявил министр обороны Королевства Бен Уоллес.

"Борис Джонсон открыт для встреч с кем угодно, когда необходимо сделать важный шаг, и шаг к нормализации отношений с Россией, очевидно, придет, и мы на это надеемся, но это произойдет в результате определенных действий (со стороны Москвы), - рассказал он в интервью Sky News.

По словам британского министра, если Россия прекратит проводить агрессивную политику, а Путин продемонстрирует изменения в своем поведении, появится возможность проведения саммита Лондона и США.Читайте такжеУкраина поставила условие России и Западу: Северный поток-2 в обмен на Крым и Донбасс

Для этого, утверждает Уоллес, нужно решить ряд проблем – вернуть Крым Украине и четко урегулировать вопросы, связанные с отравлением Скрипалей, ситуацией с Навальным, а также посадкой официальным Минском самолета Ryanair и задержанием оппозиционного блогера Протасевича.

"Крым по-прежнему незаконно оккупирован в Украине, и есть еще кое-что, что нужно решить", - уточнил он.

Также британский министр Бен Уоллес подчеркнул, что стабилизация отношений с Россией, включая снятие санкций, возможна только после того, как Москва начнет уважать свободу других людей и верховенство международного законодательства.

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Напомним, в мае в Британии предложили Лондону ввести санкции против российского газопровода Северный поток-2 и трубопровода Ямал-Европа, который проходит через территорию республики Беларусь. Такие меры были предложены в знак протеста против принудительной посадки авиалайнера Ryanir в Минске. Британцы допускали, что россияне могут быть причастны к данному инциденту.

В Кремле, в свою очередь, все обвинения отвергли и заявили, что Москва не намерена соглашаться с такими заявлениями, и планирует в дальнейшем следить за ситуацией, связанной с самолетом Ryanir в Минске.