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У Киева есть девять сценариев обороны на случай вторжения России - Арестович

16 ноября 2021, 07:19
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Польшу "раздражают" по заданию российских и белорусских спецслужб, чтобы создать внутри ЕС управленческий кризис. Однако главной мишенью является Украина.

Арестович
Алексей Арестович спрогнозировал, когда возможно обострение ситуации на Донбассе/ УНИАН

У Украины есть девять сценариев обороны, которые обеспечены материально и организационно и постоянно совершенствуются.

Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович, комментируя ситуацию со скоплением российских войск вблизи украинской границы и события, которые развиваются на польско-белорусской границе.

"В офисе (президента, - ред.) оценивают должным образом состояние и уровень опасности... Государство понимает, по крайней мере ОП понимает, и президентская вертикаль действует соответственно", - сказал Арестович в эфире программы Свобода слова на ICTV

Он добавил, что, по его мнению, "как только рука первого мигранта взялась за забор белорусской границы, то началась масштабная операция".

Арестович считает, что Польшу "раздражают" по заданию российских и белорусских спецслужб, чтобы создать внутри Евросоюза управленческий кризис. Однако главной мишенью является Украина, уверен советник главы ОП.

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Когда ситуация на Донбассе обострится

Арестович считает, что обострение ситуации на Донбассе и активизация российских войск возможна или на рождественские праздники, или в случае начала спецоперации Китая против Тайваня. В этом случае западным партнерам будет трудно одновременно реагировать на эти два события.

"Мы целиком и полностью понимаем опасность. Еще в апреле, когда была первая концентрация (российских войск недалеко от украинской границы, - ред.), было осуществлено сценарное планирование. Девять сценариев обороны страны с апреля существуют и обеспечены и материально, и организационно. И они постоянно совершенствуются", - добавил советник главы Офиса президента.

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Как сообщал Главред, 15 ноября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вскоре странам Евросоюза предстоит выбор между российским газом и тем, чтобы отстаивать Украину. По его словам, Британия поддерживает Украину потому, что привержена демократии и свободе.

Ранее британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить в Украину спецназовцев на фоне опасений, что туда могут вторгнуться российские войска.

Возможное вторжение России в Украину

Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия стягивает свои войска к украинским границам. В своем обращении глава государства подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор.

15 ноября британское издание Financial Times писало о том, что сотрудники западных спецслужб располагают данными, которые свидетельствуют о "высокой вероятности" полномасштабного российского вторжения в Украину. В своих прогнозах эксперты опираются не только на сведения о концентрации около 90 тысяч российских военнослужащих рядом с украинской границей, но и на некоторые другие данные секретного характера.

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