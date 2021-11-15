Сломанные ограждения, давка и водометы: мигранты начали штурм польско-белорусской границы

По предварительной информации, на белорусской стороне границы с Польшей находится 2-4 тысячи человек.
На польско-белорусской границе часть группы иракских беженцев, которые находились в стихийном лагере у границы, подошла к польскому пункту пропуска "Брузги".
С польской стороны мобилизированы дополнительные силы личного состава, водометы и колючая проволока. Началась сильная давка, беженцы уже сломали часть белорусского забора, пишет "БЕЛТА".
По информации правительства Польши, в настоящее время в приграничной зоне на белорусской стороне границы с Польшей находится 2-4 тысячи человек. мигрантов, со стороны белорусских служб регулярно предпринимаются попытки пересечь границу силой и провокациями.
Читайте такжеАтака мигрантами границы Польши и вмешательство РФ: Путин заявил о готовности к решительным мерамКак известно, нелегальные мигранты собрались у границы Беларуси и Польши еще с утра, 8 ноября. Часть людей пошла в леса, другие отправились к КПП, чтобы попасть на территорию польского государства. Беженцы попытались прорваться через границу – ломали забор при помощи лопат, щипцов и подручных средств. Польские силовики отражали атаки.
Позже мигранты у границы с Польшей решили разбить палаточный лагерь. Польские силовики зафиксировали сотни попыток прорыва на территорию страны. На месте по-прежнему находятся несколько тысяч беженцев.
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