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В России отвергли возможность вторжения в Украину и обвинили Киев в "нагнетании ситуации"

12 ноября 2021, 11:54

Разговоры о военной угрозе Украине со стороны РФ идут несколько месяцев.

Российские войска
Американские СМИ сообщают о наращивании российских войск возле украинских границ / Reuters

В Москве уверяют, что не планируют вторжение в Украину. Более того, этого государство-агрессор и никогда якобы не собиралось делать. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, реагируя на материал агентства Bloomberg.

По его словам, Россия "не планирует и никогда не планировала" вторжение на украинскую территорию, но при условии, если "не подвергнется провокациям от Украины или кого-то еще". Наряду с этим он отметил, что на своей территории Россия будет стягивать войска столько, сколько потребуется, сообщают росСМИ.

"Это не территория Украины, это территория России. Если вы… услышите конкретные угрозы, которые звучат в Украине против России, против российской территориальной целостности, то вы поймете, что определенная предосторожность – логичный шаг в такой ситуации", – заявил Полянский.

Он, как и большинство представителей Кремля, всю ответственность в этой ситуации возложил на Украину, обвинив в "нагнетании ситуации". Не забыл Полянский и об учениях НАТО в Черном море, которые "выглядят очень провокационно".

Что известно о перемещении сил России вблизи границы Украины

Первым о том, что войска РФ снова концентрируются на границе с Украиной, в октябре сообщило издание The Washington Post. Кроме того, Politico обнародовало спутниковые фотографии, где якобы заметно, что Россия вновь стягивает войска.

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Однако в украинской разведке успокаивали, что следят за всеми перемещениями оккупационных сил. По их данным, российских войск на границе не стало больше. Секретарь СНБО Алексей Данилов даже назвал информацию "сознательной дезинформацией".

Впоследствии журналисты Bloomberg показали данные, согласно которым Россия стягивает танки на полигон "Погоново" в Воронежской области. До украинской границы оттуда около 250 километров. Это тот же полигон, куда весной Россия уже стягивала свои дополнительные военные силы, вызвав беспокойство Запада.

Подчеркивается, что в отличие от весеннего развертывания войск, концентрация в ноябре происходит скрыто, часто – ночью и с помощью элитных наземных подразделений. В Bloomberg добавили, что эти действия направлены не столько на запугивание, сколько на создание активной угрозы.

Президент Зеленский в обращении 10 ноября назвал перемещение российских войск попыткой психологического давления, которое больше не действует.

viber
ООН Bloomberg российские войска военная агрессия РФ
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