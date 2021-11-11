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США предупредили о возможном вторжении России в Украину - Bloomberg

11 ноября 2021, 21:36
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Представители администрации президента США Джо Байдена пока не предоставили своих комментариев по этому поводу.

Донбасс,война
В США обеспокоены ситуацией на Донбассе / УНИАН

США очень обеспокоены концентрацией войск России вблизи украинских границ, сообщает Bloomberg.

Вашингтон предупредил своих европейских партнеров о том, что Россия может пойти на вторжение в Украину.

По данным агентства, оценки Вашингтона основываются на информации, которой американская сторона еще не поделилась с ЕС. Как говорят чиновники, знакомые с мнением Белого дома, эта информация подкреплена общедоступными доказательствами.

Представители администрации президента США Джо Байдена пока не предоставили своих комментариев по этому поводу.

В то же время, по мнению близкого к Кремлю источника издания Bloomberg, Россия пока не намерена начинать войну с Украиной, но хочет показать, что готова применить силу в случае такой необходимости. Однако наступление, как считает другой источник, маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах.

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Войска России у границ Украины

Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало материал, в котором речь шла о том, что некоторые страны Запада зафиксировали переброску военных подразделений РФ к границам Украины. Передислокация войск была установлена после завершения российско-белорусских военных маневров.

В Министерстве обороны Украины опровергли сведения о концентрации войск и военной техники РФ у украинских границ. Передвижение подразделений в ведомстве объяснили плановыми мероприятиями противника, связанными с завершением учений.

Журналисты Politico позже показали спутниковые снимки, на которых можно было увидеть российскую военную технику, а также персонал у границ Украины. Фотоснимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с Беларусью. Впрочем, американцы полагают, что подобные действия указывают на концентрацию войск у границ украинского государства.

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