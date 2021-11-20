Россия не блефует, времени мало: Кремль готовит нападение на Украину - NYT

В Кремле еще не решили, что будут делать с войсками, которые РФ стянула к границам Украины / Reuters

Россия готовит вторжение в Украину, и осталось совсем немного времени, чтобы это предотвратить. Об этом американская разведка предупредила европейских союзников.

Как говорится в материале The New York Times, директор Национальной разведки США Аврил Гейнс посетила Брюссель, где рассказала послам НАТО об американских разведданных по поводу возможного военного вторжения России в Украину.

Отмечается, что в Кремле еще не решили, что намерены делать с войсками, которые РФ собрала вблизи границ Украины. При этом с США уверены, что Россия не блефует.

"Американская и британская разведка уверены, что президент России Владимир Путин рассматривает военные действия, чтобы взять под контроль большую часть Украины или дестабилизировать страну настолько, чтобы привести к власти более промосковское правительство", — говорится в публикации.

Разведка США выяснила, что Путин разочарован мирным процессом, который начали Франция и Германия в 2014 году после того, как Россия аннексировала украинский Крым и начала боевые действия на Донбассе.

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Не исключено, что Путин, возможно, намерен обеспечить наземный путь между Востоком Украиной и аннексированным Крымом. А американские аналитики считают, что он рассматривает следующие месяцы как наиболее подходящее время для таких действий.

Читайте такжеВторжения России в Украину зимой не будет: эксперт раскрыл причинуАмериканские чиновники хотят создать план действий для США и Европы на случай, если Россия начнет военную агрессию против Украины. В частности, Штаты хотят заручиться поддержкой европейских союзников, чтобы санкции против РФ были более эффективными.

"Если мы, Запад, будем выглядеть так, как будто мы не сплочены и не готовы работать вместе, тогда возрастет риск того, что Кремль сделает ужасный просчет", - сказал Фредерик Б. Ходжес, бывший командующий американской армией в Европе, ныне работающий в Центре анализа европейской политики.

Как сообщал Главред, 15 ноября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вскоре странам Евросоюза предстоит выбор между российским газом и тем, чтобы отстаивать Украину. По его словам, Британия поддерживает Украину, потому что привержена демократии и свободе.

Ранее британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить в Украину спецназовцев на фоне опасений, что туда могут вторгнуться российские войска.

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