Если Путин нападет на Украину: американцы вознамерились мощно бахнуть по России санкциями

Угроза санкций должна стать мощным сдерживающим фактором против президента России Владимира Путина.
Глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес внес поправку, которая повлечет за собой каскад санкций против высокопоставленных российских чиновников, газопровода "Северный поток-2", крупных финансовых учреждений, трансакций с государственным долгом и т.п. в случае вторжения в Украину.
Как сообщает портал Axios, в США бьют тревогу из-за массового наращивания военных России на восточной границе Украины. Угроза санкций должна стать мощным сдерживающим фактором против президента России Владимира Путина.
Предложение Менендеса было представлено поздно вечером в четверг в качестве поправки в оборонный бюджет, за который Сенат будет голосовать после перерыва в День благодарения.
Поправка потребует от президента Байдена ввести санкции и запреты на выдачу виз против высших российских военных и разведчиков, планирующих или осуществляющих вторжение в Украину, а также позволит дополнительную военную помощь Киеву.
Кроме того, поправка предусматривает санкции против российских банков, государственных предприятий и критически важных нефтегазовых и минеральных секторов. Также должны быть запрещены операции с первичным и вторичным суверенным долгом, что нанесло бы серьезный удар по экономике России.
Предусмотрены также санкции в отношении любой компании или корпоративного служащего, участвующего в планировании или эксплуатации Северного потока-2.
Республиканцы в Сенате настаивают на голосовании за собственную поправку по санкциям по проекту газопровода сейчас — до любого потенциального российского вторжения.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за включение в закон о расходах на нужды безопасности в 2022 году (National Defense Appropriation Act, NDAA) поправок, которые будут противодействовать реализации проекта газопровода Северный поток – 2.
В своем сообщении в Twitter глава государства выразил надежду на поддержку поправок американским Сенатом.
Смотрите видео ТСН – как Россия может заставить ЕС запустить Северный поток-2:
Войска России у границ Украины
Американские издания The Washington Post и Politico ранее опубликовали сведения, согласно которым Россия сконцентрировала войска у границ Украины. Журналисты показали спутниковые снимки перемещения российской техники у украинских границ.
В НАТО подтвердили стягивание Россией войск к границам Украины и заявили, что у Москвы есть серьезные возможности для того, чтобы реализовать военную операцию против украинского государства.
Журналисты британского издания Financial Times утверждают, что спецслужбы Запада располагают сведениями о том, что на данный момент фиксируется серьезная опасность вероятного военного вторжения России в Украину. Сведения подтвердила замминистра обороны Анна Маляр.