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Если Путин нападет на Украину: американцы вознамерились мощно бахнуть по России санкциями

20 ноября 2021, 12:31

Угроза санкций должна стать мощным сдерживающим фактором против президента России Владимира Путина.

Санкции
Американцы вознамерились мощно бахнуть по России санкциями / УНИАН

Глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес внес поправку, которая повлечет за собой каскад санкций против высокопоставленных российских чиновников, газопровода "Северный поток-2", крупных финансовых учреждений, трансакций с государственным долгом и т.п. в случае вторжения в Украину.

Как сообщает портал Axios, в США бьют тревогу из-за массового наращивания военных России на восточной границе Украины. Угроза санкций должна стать мощным сдерживающим фактором против президента России Владимира Путина.

Предложение Менендеса было представлено поздно вечером в четверг в качестве поправки в оборонный бюджет, за который Сенат будет голосовать после перерыва в День благодарения.

Поправка потребует от президента Байдена ввести санкции и запреты на выдачу виз против высших российских военных и разведчиков, планирующих или осуществляющих вторжение в Украину, а также позволит дополнительную военную помощь Киеву.

Кроме того, поправка предусматривает санкции против российских банков, государственных предприятий и критически важных нефтегазовых и минеральных секторов. Также должны быть запрещены операции с первичным и вторичным суверенным долгом, что нанесло бы серьезный удар по экономике России.

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Предусмотрены также санкции в отношении любой компании или корпоративного служащего, участвующего в планировании или эксплуатации Северного потока-2.

Республиканцы в Сенате настаивают на голосовании за собственную поправку по санкциям по проекту газопровода сейчас — до любого потенциального российского вторжения.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за включение в закон о расходах на нужды безопасности в 2022 году (National Defense Appropriation Act, NDAA) поправок, которые будут противодействовать реализации проекта газопровода Северный поток – 2.

В своем сообщении в Twitter глава государства выразил надежду на поддержку поправок американским Сенатом.

Смотрите видео ТСН – как Россия может заставить ЕС запустить Северный поток-2:

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее опубликовали сведения, согласно которым Россия сконцентрировала войска у границ Украины. Журналисты показали спутниковые снимки перемещения российской техники у украинских границ.

В НАТО подтвердили стягивание Россией войск к границам Украины и заявили, что у Москвы есть серьезные возможности для того, чтобы реализовать военную операцию против украинского государства.

Журналисты британского издания Financial Times утверждают, что спецслужбы Запада располагают сведениями о том, что на данный момент фиксируется серьезная опасность вероятного военного вторжения России в Украину. Сведения подтвердила замминистра обороны Анна Маляр.

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новости США санкции США Сенат США вторжение России Северный поток-2
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