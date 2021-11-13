Удар по Северному потоку – 2: Зеленский попросил Сенат США о новых санкциях

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за включение в закон о расходах на нужды безопасности в 2022 году (National Defense Appropriation Act, NDAA) поправок, которые будут противодействовать реализации проекта газопровода Северный поток – 2.

В своем сообщении в Twitter глава государства выразил надежду на поддержку поправок американским Сенатом.

"Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. Мы благодарны Палате представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит Северный поток – 2. Обращаемся ко всем друзьям Украины и Европейского Союза в Сенате США по поддержанию такой нормы и на уровне Сената", - написал Зеленский в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 21 июля США и Германия договорились о сделке по газопроводу Северный поток-2. Согласно заявлению сторон, Вашингтон отказывается от санкций против российского трубопровода, а Германия должна гарантировать продление договора Газпрома и Нафтогаза на транзит газа через территорию Украины еще на 10 лет.

Палата представителей Конгресса США утвердила поправки, а позже и проголосовала за оборонный бюджет государства на будущий год.

Реклама

Документ предусматривает обязательства для президента Джо Байдена ввести санкции против всех участников проекта Северный поток-2 в 15-дневный срок после вступления нормы в силу. Ожидается версия оборонного бюджета со стороны Сената. Если обе палаты проголосуют закон, документ отправят на подпись президенту Байдену.

Читайте еще: