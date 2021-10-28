Украина может получить право совещательного голоса при сертификации "Северного потока-2"

Документы могут рассматриваться около месяца / Reuters

НАК "Нафтогаз Украины" и Оператор ГТС имеют все шансы получить право совещательного голоса при сертификации оператора энергетического проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG.

Обе компании уже подали соответствующие заявки в ФСА на участие в сертификации. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на федеральное сетевое агентство Германии, документы могут рассматриваться около месяца.

"Заявки находятся на рассмотрении... Приглашенные стороны имеют процессуальные права в административной процедуре, в частности право высказать свое мнение", – сообщил немецкий регулятор.

Сертификация "Северного потока-2": что необходимо знать

"Северный поток-2" – это газопровод для поставок газа в обход Украины. 10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства и анонсировали начало его эксплуатации уже к концу 2021 года.

Но для того, чтобы начать поставки газа "Северным потоком-2", компания-оператор должна получить сертификацию, а также провести анбандлинг. По правилам, компания, работающая на внутриевропейском газовом рынке, не может одновременно добывать, поставлять и транспортировать газ.

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Это же касается и оператора "Северного потока-2", поскольку с 2019 года эти правила распространили и на газопроводы из третьих стран. В Nord Stream 2 AG с решением не согласны и пробовали обжаловать его в суде, пока без успеха.

У немецкого регулятора есть четыре месяца, то есть до 8 января 2022 года, на принятие решения по сертификации оператора "Северный поток-2". Затем проект решения передадут на изучение Еврокомиссии. Ее заключение должно быть готово в течение двух или четырех месяцев (если брюссельским чиновникам потребуется дополнительная информация).