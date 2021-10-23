Угроза для Украины: Северный поток-2 могут запустить еще до сертификации

Северный поток-2 / Reuters

Россия всегда использует кризисные ситуации для достижения своих целей. Именно поэтому сейчас существует большая вероятность того, что Европа может одобрить запуск Северного потока-2 без сертификации.

Как рассказала советник министра энергетики Украины Елены Зеркаль, такой риск действительно существует.

Зеркаль отметила, что к запуску Северного потока-2 до сертификации может побудить энергетический кризис, который образовался в Европе.

"Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, возможно Европа пойдет на это", – сказала она.

Зеркаль напомнила, что в конце следующей недели должна пройти встреча лидеров G20. В повестку включен вопрос преодоления энергетического кризиса.

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"Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм – ред.), который сейчас мы видим, использован (президентом России Владимиром – ред.) Путиным очень хорошо", – добавила представитель Минэнерго.

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Позиция США по Северному потоку-2

21 июля США и Германия договорились о сделке по газопроводу Северный поток-2. Согласно заявлению сторон, Вашингтон отказывается от санкций против российского трубопровода, а Германия должна гарантировать продление договора Газпрома и Нафтогаза на транзит газа через территорию Украины еще на 10 лет.

Палата представителей Конгресса США утвердила поправки, а позже и проголосовала за оборонный бюджет государства на будущий год. Документ предусматривает обязательства для президента Джо Байдена ввести санкции против всех участников проекта Северный поток-2 в 15-дневный срок после вступления нормы в силу. Ожидается версия оборонного бюджета со стороны Сената. Если обе палаты проголосуют закон, документ отправят на подпись президенту Байдену.