Шантаж Путина из-за Северного потока-2: Кулеба призвал Европу нанести удар по трубе Газпрома

Россия должна получить сигнал о том, что ее ждет отпор от Европы в ответ на газовый шантаж - Кулеба / УНИАН

Заявление российского президента Владимира Путина о том, что РФ может начать поставку 17,5 миллиардов куб. м газа в Европу после того, как ФРГ предоставит Северному потоку-2 разрешение на прокачку топлива, является шантажом. Россия уже использует газ как политическое оружие, и Германия должна на это отреагировать. Украина ожидает, что к трубе Газпрома будет применена Третья газовая директива, а Москва получит сигнал об ответном ударе объединенной Европы. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Молдавии Ником Попеску он сказал о том, что Россия уже использует газ в качестве инструмента давления на международном уровне. Данный момент указан в заявлении по "сделке" США и Германии относительно СП-2, поэтому Германия уже должна реагировать.Читайте такжеРФ зарубит поставки газа в Европу, пока не запустят СП-2: Москва разразилась критикой ГТС Украины

"Это - шантаж, это использование газа как оружия в международных отношениях. В совместном заявлении США и Германии по поводу "Северного потока-2" указано следующее: если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, Германия начнет принимать меры в ответ. Это уже происходит, и мы ожидаем четкую позицию Германии по этому поводу", - сказал Кулеба.

Кроме того, по его словам, позиция официального Киева по вопросам сертификации и введения в эксплуатацию газопровода Северный поток-2 не изменилась. Компания-оператор ГТС Украины и Нафтогаз по-прежнему намерены принять участие в процессе, связанном с предоставлением трубопроводу документов для начала работы.

При этом в Киеве ожидают, что к СП-2 будет применена Третья газовая директива, а Россия получит сигнал о недопустимости газового шантажа и об отпоре Европы в ответ на действия Москвы.

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"Мы ожидаем положительное решение. Безусловно, мы слышали заверения ЕС, что к "Северному потоку-2" будет применен третий энергетический пакет. Все эти элементы должны послать России четкий сигнал, что российский шантаж газом не просто недопустим, а всегда будет получать отпор объединенной Европы", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Газовый кризис в Европе

Рынок газа в Евросоюзе с начала августа пребывает в серьезном кризисе. Цена на газ в Европе стремительно росла и достигала рекордных показателей. Максимальной отметки стоимость тысячи кубометров топлива достигла 6 октября – 1924 доллара.

Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что Газпром готов на 15% увеличить прокачку газа в Европу. И уже после этих слов стоимость тысячи кубических метров топлива на европейском рынке снизилась до 980 долларов.

По данным на пятницу, 22 октября, цена на газ на нидерландском хабе TTF составляет чуть более 1000 долларов за тысячу кубометров.

Шантаж Газпрома на фоне запуска Северного потока-2

Газовый кризис в Европе объясняется рядом причин, среди которых дефицит топлива в подземных газовых хранилищах после прошлогодней холодной зимы и позиция российской корпорации Газпром, которая отказывается поставлять газ в Европу путем ГТС Украины.

Председатель правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что Газпром шантажирует Европу вопросом газа. По его словам, россияне, которые заранее забронировали на этот год меньше объемов для поставок топлива в Европу, фактически поставили ультиматум ЕС: либо снижение цен и запуск Северного потока-2, либо высокие цены и проблемы с поставками газа.

В ГТС Украины также полагают, что высокие цены на газ в Европе – результат действий Газпрома, который торгуется за более выгодные для себя условия в процессе сертификации Северного потока-2.

Российский вице-премьер Александр Новак 14 октября заявил о том, что Северный поток-2 будет готов к введению в эксплуатацию уже в скором времени.

В Министерстве финансов США пообещали наказать Газпром за нарушение американских санкций, связанных с реализацией проекта Северный поток-2.