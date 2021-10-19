США нанесут мощный удар по России и разберутся с Газпромом из-за Северного потока-2

США намерены привлечь к ответственности Газпром за нарушение американских санкций в ситуации с СП-2, - американский Минфин / Reuters

Соединенные штаты Америки должны приложить максимум усилий для того, чтобы Газпром понес наказание за нарушение санкций Вашингтона по реализации российской магистрали Северный поток-2. Об этом заявил первый заместитель американского министра финансов Уолли Адейемо.

В ходе заседания комитета Сената США по банковскому делу он, в ответ на вопрос о том, что делать Вашингтону с СП-2, и как воплощается американская санкционная политика в ситуации с Газпромом, рассказал о намерениях американских властей приложить серьезные усилия для наказания российской транснациональной корпорации. Американцы фиксируют нарушение россиянами санкций Штатов из-за ситуации с трубопроводом Газпрома.Читайте такжеУдар США по РФ и СП-2: Украина получит 300$ млн, вытеснив Пекин с Москвой из бизнеса с Вашингтоном

"Сенатор, мы говорили несколько раз об этой проблеме. И я с вами согласен - мы должны сделать все, что можем, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение наших санкций", - подчеркнул Уолли Адейемо.

Позиция США по Северному потоку-2

21 июля США и Германия договорились о сделке по газопроводу Северный поток-2. Согласно заявлению сторон, Вашингтон отказывается от санкций против российского трубопровода, а Германия должна гарантировать продление договора Газпрома и Нафтогаза на транзит газа через территорию Украины еще на 10 лет.

Палата представителей Конгресса США утвердила поправки, а позже и проголосовала за оборонный бюджет государства на будущий год. Документ предусматривает обязательства для президента Джо Байдена ввести санкции против всех участников проекта Северный поток-2 в 15-дневный срок после вступления нормы в силу. Ожидается версия оборонного бюджета со стороны Сената. Если обе палаты проголосуют закон, документ отправят на подпись президенту Байдену.

Реклама

Смотрите видео Спецкор – обещания США и ФРГ по СП-2 остаются "пустыми словами"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что газопровод Северный поток-2, который угрожает безопасности стран Евросоюза, скорее всего, будет введен в эксплуатацию. По его словам, США после прихода к власти Джо Байдена на 180 градусов изменили свою позицию по трубопроводу Газпрома.

Журналисты Politico со ссылкой на свои источники сообщили, что в администрации Байдена не намерены вводить санкции против проекта Северный поток-2, на чем настаивает Конгресс.