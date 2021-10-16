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Шантаж Газпрома обрушил рынок газа Европы: в Польше заявили о повороте США по СП-2 при Байдене

16 октября 2021, 18:32
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Высокие цены на газ в Европе связаны с действиями России из-за запуска Северного потока-2, считает Матеуш Моравецкий.

Северный поток-2
США после прихода к власти Байдена на 180 градусов поменяли свое отношение к проекту СП-2, - Моравецкий / Reuters

Взлет цен на газ в Европе – следствие действий РФ, связанных с запуском газопровода Северный поток-2, который должен состояться уже в ближайшее время. Польша настаивала на опасности проекта, однако страны Запада не проявили должной поддержки инициативы Варшавы. После прихода к власти в США президента Джо Байдена Вашингтон и вовсе изменил свою негативную точку зрения по трубопроводу Газпрома. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Отвечая на вопросы на своей странице в социальной сети Facebook, он рассказал о том, что резкий всплеск цен на газ связан с процессами, направленными на введение в эксплуатацию магистрали СП-2. По его словам, страны Западной Европы особо не поддерживали усилия Варшавы по остановке проекта. А США после прихода к власти президента Джо Байдена и вовсе на 180 градусов поменяли свое мнение по вопросу газопровода.Читайте такжеУ России заберут СП-2, а Газпром надеется на ФРГ: в Польше назвали сценарий Европы по трубопроводу

"В связи с этим очень жаль, что этот газопровод, вероятно, вскоре начнет функционировать. И он уже сегодня является элементом шантажа со стороны России, шантажа Газпрома, который открыто и коварно ведется против всего ЕС", - добавил Моравецкий.

Также он подчеркнул, что сегодня Европа оказалась жертвой СП-2, в то время как Польша предупреждала европейские страны об опасности российского энергетического проекта.

Шантаж Газпромом Европы и запуск СП-2

Газовый рынок ЕС с начала августа погрузился в серьезный кризис. Цены на газ в Европе стали быстро расти и регулярно достигали рекордных показателей. 6 октября цена ноябрьских фьючерсов дошла до отметки 1924 доллара за тысячу кубометров.

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В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что Россия может увеличить прокачку газа в Европу на 15%. После этого заявления цена на топливо резко снизилась до 980 долларов.

Среди причин газового кризиса в Европе называют дефицит топлива, вызванный низкими запасами газа в подземных хранилищах после холодной зимы и позицию Газпрома, который на фоне запуска Северного потока-2 отказывается от дополнительной прокачки топлива через территорию Украины.

Председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко считает, что Газпром устроил шантаж Европы газовым вопросом. Как рассказал менеджер, на этот год россияне зарезервировали меньше мощностей украинской ГТС для поставок газа в Европу. Сейчас Россия и вовсе поставила ультиматум ЕС: либо дешевый газ и запуск Северного потока-2, либо проблемы с поставками топлива через Украину.

В компании-операторе ГТС Украины также считают, что цены на газ в Европе возросли из-за политики Газпрома. Российская транснациональная корпорация пытается выторговать для себя лучшие условия по сертификации СП-2.

14 октября российский вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод Северный поток-2 будет готов к запуску уже в ближайшие дни. Ведутся технические работы по заполнению магистрали газом.

Журналисты Politico сообщили, что администрация Байдена не собирается вводить санкции против Северного потока-2, на чем настаивает Конгресс США.

viber
Евросоюз новости США новости Польши Северный поток-2 Матеуш Моравецкий
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