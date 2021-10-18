Украина подала заявку на участие в сертификации "Северного потока – 2"

По словам Витренко, газопровод не может быть сертифицирован так как не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству.
"Нафтогаз Украины" подала заявку на участие Киева в сертификации оператора энергетического проекта "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG. Об этом на брифинге заявил глава компании Юрий Витренко.
"Нафтогаз, как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины и отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "СП-2" перед немецким регулятором", – сказал Витренко.
Он отметил, что позиция Киева заключается в том, что "Северный поток – 2" не может быть сертифицирован, поскольку компания не обеспечила его полное соответствие европейскому законодательству. Если немецкий регулятор примет эту заявку на участие, то ему нужно будет учитывать позицию и аргументы Украины.
Также Витренко подчеркнул, что Нафтогаз является одним из основных участников европейского рынка газа, в частности приобретает значительные объемы газа, и заинтересован в том, чтобы этот рынок был конкурентный. Поэтому сертификация оператора "Северного потока-2" нанесет ущерб конкуренции на европейском рынке, в том числе на рынках Германии, Словакии, Венгрии, Чехии и Австрии.
По словам Витренко, у немецкого регулятора есть четыре месяца, то есть до 8 января 2022 года, на принятие решения по сертификации оператора "Северный поток-2". Затем проект решения передадут на изучение Еврокомиссии. Ее заключение должно быть готово в течение двух или четырех месяцев (если брюссельским чиновникам потребуется дополнительная информация).
Сертификация "Северного потока-2": что необходимо знать
- Северный поток-2" – это газопровод для поставок газа в обход Украины. 10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства и анонсировали начало его эксплуатации уже к концу 2021 года.
- Но для того, чтобы начать поставки газа "Северным потоком-2", компания-оператор должна получить сертификацию, а также провести анбандлинг. По правилам, компания, работающая на внутриевропейском газовом рынке, не может одновременно добывать, поставлять и транспортировать газ.
- Это же касается и оператора "Северного потока-2", поскольку с 2019 года эти правила распространили и на газопроводы из третьих стран. В Nord Stream 2 AG с решением не согласны и пробовали обжаловать его в суде, пока без успеха.