Украина подала заявку на участие в сертификации "Северного потока – 2"

Компания хочет доказать, что трубопровод не может быть сертифицирован / Reuters

"Нафтогаз Украины" подала заявку на участие Киева в сертификации оператора энергетического проекта "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG. Об этом на брифинге заявил глава компании Юрий Витренко.

"Нафтогаз, как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины и отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "СП-2" перед немецким регулятором", – сказал Витренко.

Он отметил, что позиция Киева заключается в том, что "Северный поток – 2" не может быть сертифицирован, поскольку компания не обеспечила его полное соответствие европейскому законодательству. Если немецкий регулятор примет эту заявку на участие, то ему нужно будет учитывать позицию и аргументы Украины.

Также Витренко подчеркнул, что Нафтогаз является одним из основных участников европейского рынка газа, в частности приобретает значительные объемы газа, и заинтересован в том, чтобы этот рынок был конкурентный. Поэтому сертификация оператора "Северного потока-2" нанесет ущерб конкуренции на европейском рынке, в том числе на рынках Германии, Словакии, Венгрии, Чехии и Австрии.

По словам Витренко, у немецкого регулятора есть четыре месяца, то есть до 8 января 2022 года, на принятие решения по сертификации оператора "Северный поток-2". Затем проект решения передадут на изучение Еврокомиссии. Ее заключение должно быть готово в течение двух или четырех месяцев (если брюссельским чиновникам потребуется дополнительная информация).

Сертификация "Северного потока-2": что необходимо знать