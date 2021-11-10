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В Германии раскрыли сценарий заморозки Северного потока – 2 из-за Украины

10 ноября 2021, 09:40
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Необходимо разделить владельца газа и оператора сети, уверены в Германии.

Северный поток-2
/ Reuters

В ситуации вокруг газопровода Северный поток – 2 необходимо разделить владельца газа и оператора сети, а также избавиться от российской зависимости.

Как говорится в материале влиятельной немецкой Süddeutsche Zeitung, также не исключена возможность заморозки запуска газопровода.

По мнению авторов материала, "псевдо-аргументы" кажутся все менее убедительными, например, реверсивное газоснабжение для Украины и других восточно-европейских стран.

Вместе с тем подчеркивается, что на первых порах это может сработать, однако когда газа будет не хватать и немецкие газоснабжающие компании станут бороться за каждый кубометр, конфликт переместится в Западную Европу.

Журналисты уверены, что в ситуации с СП-2 покупатель попал в зависимость и стал уязвимым к шантажу, а продавец пользуется этой ситуацией. При этом речь идет не только об Украине, но и о Германии.

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"Поэтому решение может быть только одно: разделить владельца газа и оператора сети и избавиться от российской зависимости. Для этого нужно искать других поставщиков, использовать альтернативные энергоносители, жестко требовать исполнения договора и в конечном итоге быть готовым принять политическое решение заморозить газопровод", - резюмировали авторы.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что 21 июля США и Германия договорились о сделке по газопроводу Северный поток-2. Согласно заявлению сторон, Вашингтон отказывается от санкций против российского трубопровода, а Германия должна гарантировать продление договора Газпрома и Нафтогаза на транзит газа через территорию Украины еще на 10 лет.

Палата представителей Конгресса США утвердила поправки, а позже и проголосовала за оборонный бюджет государства на будущий год. Документ предусматривает обязательства для президента Джо Байдена ввести санкции против всех участников проекта Северный поток-2 в 15-дневный срок после вступления нормы в силу. Ожидается версия оборонного бюджета со стороны Сената. Если обе палаты проголосуют закон, документ отправят на подпись президенту Байдену.

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