Северный поток-2 готовят к запуску: строительство полностью завершено

Северный поток-2 / Reuters

Строительство Северного потока-2 полностью завершилось. Об этом заявил заместитель начальника департамента Газпрома Алексей Фиников.

"Газопровод Северный поток-2 завершен и готов к запуску", — сказал он.

При этом, накануне сообщали, что процесс сертификации Северного потока-2 немецким регулятором может затянуться до 8 мая 2022 года.

Именно столько времени Германия и Еврокомиссия вправе рассматривать этот вопрос согласно правовым нормам.

При этом на процесс сертификации СП-2 может повлиять энергетическая ситуация в Европе.

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"Российскому Северному потоку-2 может потребоваться еще несколько месяцев... трубопровод может быть одобрен лишь 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время", - говорится в сообщении Bloomberg.

21 июля США и Германия договорились о сделке по газопроводу Северный поток-2. Согласно заявлению сторон, Вашингтон отказывается от санкций против российского трубопровода, а Германия должна гарантировать продление договора Газпрома и Нафтогаза на транзит газа через территорию Украины еще на 10 лет.

Палата представителей Конгресса США утвердила поправки, а позже и проголосовала за оборонный бюджет государства на будущий год. Документ предусматривает обязательства для президента Джо Байдена ввести санкции против всех участников проекта Северный поток-2 в 15-дневный срок после вступления нормы в силу. Ожидается версия оборонного бюджета со стороны Сената. Если обе палаты проголосуют закон, документ отправят на подпись президенту Байдену.

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