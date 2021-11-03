Не раньше мая 2022: ввод в эксплуатацию Северного потока- 2 может затянуться - Bloomberg

Сертификация Северного потока-2 может затянуться до мая 2022/ Reuters

Процесс сертификации Северного потока-2 немецким регулятором может затянуться до 8 мая 2022 года. Именно столько времени Германия и Еврокомиссия вправе рассматривать этот вопрос согласно правовым нормам.

При этом на процесс сертификации СП-2 может повлиять энергетическая ситуация в Европе. Как сообщает агенство Bloomberg, она может усугубиться.

"Российскому Северному потоку-2 может потребоваться еще несколько месяцев... трубопровод может быть одобрен лишь 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время", - говорится в сообщении.

Осенью спотовые цены на газ выросли в Европе на фоне роста в Азии и низкого уровня заполненности хранилищ на континенте. Поставки же по Северному потоку-2 могут начаться на следующей день после предоставления лицензии и решить проблему с дефицитом газа.

Bloomberg считает, что будущий канцлер Олаф Шольц вряд ли пойдет на изменение позиции правительства по вопросу Северного потока-2, которую приняла его предшественница Ангела Меркель. То есть Шольц будет поддерживать запуск газопровода.

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Как будет проходить сертификация газопровода СП-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ вынесет предварительное решение по сертификации Северного потока-2 до 8 января, затем в течение двух месяцев его будет рассматривать Европейская комиссия, после чего может продлить рассмотрение еще на 2 месяца - до 8 мая. После этого, как пишет Bloomberg, немецкий регулятор сможет предоставить лицензию Северному потоку-2.

Как сообщал Главред, ранее Госдеп США Амос Хохштайн заявил, что сертификация Германией и Еврокомиссией Северного потока-2 может затянуться до марта 2022 года.

В свою очередь, немецкий регулятор также заявлял, что рассмотрение сертификации газопровода может затянуться.

Строительство Северного потока-2

10 сентября глава правления российского Газпрома Алексей Миллер сообщил, что строительство газопровода Северный поток-2 полностью завершено.

Издание Bloomberg писало, что российская газовая компания-монополист Газпром уже вскоре может начать поставки газа через Северный поток-2.

Глава компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что газопроводу Северный поток 2 не разрешат работать в коммерческом режиме. Также он рассказал, о каких гарантиях энергобезопасности Украины договорились Зеленский и Байден.

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США и Германия 21 июля объявили о заключении сделки по поводу российского энергетического проекта Северный поток-2. Согласно документу, Германия гарантирует запуск национальных и европейских санкций в отношении России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом Берлин должен оказать содействие в продлении российско-украинского контракт на транзит газа в Европу еще на 10 лет.

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