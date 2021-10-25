В Госдепе США озвучили прогноз по запуску Северного потока-2

В Германии высказались о запуске СП-2 / Reuters

Сертификация Германией и Еврокомиссией Северного потока-2 может затянуться до марта 2022 года - в том случае, если Россия имеет запасы газа для этого трубопровода, то она должна увеличить поставки в Европу по существующим маршрутам, говорится в заявлении старшего советника Госдепа США Амоса Хохштейна.

Одобрение Германией и Европейской комиссией Северного потока-2 может затянуться до марта следующего года. Поэтому, отметил Хохштейн, если Россия заявляет, что может быстро увеличить поставки газа в Европу через этот трубопровод, то она должна сделать это сейчас через существующие маршруты.

"Вы не можете иметь и то и другое", - цитирует Хохштейна Reuters.

Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин приближается к тому, чтобы использовать газ в качестве политического оружия.

"Если у России действительно есть газ для поставок, а она предпочитает не делать этого, и это произойдет только в том случае, если Европа согласится с другими требованиями, которые совершенно не связаны", - добавил представитель Госдепа.

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При этом Хохштейн отметил, что США не изменили негативного отношения к "Северному потоку 2", но перешли от попыток противодействовать строительству газопровода к нивелированию негативных последствий его ввода в эксплуатацию.

Шантаж Газпромом Европы на фоне запуска Северного потока-2

Газовый кризис в Европе связан с рядом определенных факторов. Среди них называют низкий уровень запасов топлива в подземных хранилищах после прошлогодних зимних холодов и позицию России – Газпром отказывается от дополнительных поставок газа в ЕС путем ГТС Украины на фоне предстоящего запуска российского газопровода Северный поток-2.

Председатель правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко называет ситуацию с подъемом цен на газ в Европе газовым шантажом Газпрома. По его словам, на текущий год россияне заранее забронировали меньше поставок газа через Украину, а сейчас поставили ультиматум ЕС: либо дешевый газ и запуск Северного потока-2, либо проблемы с поставками топлива путем украинской газотранспортной системы.

В компании-операторе ГТС Украины также считают, что газовый кризис в Европе спровоцирован политикой Газпрома. Россияне торгуются за выгодные для себя условия в процессе сертификации трубопровода СП-2.

Представитель России в ЕС Владимир Чижов 19 октября сделал заявление о том, что газопровод Северный поток-2 готов к работе. Теперь осталось пройти процедуру сертификации магистрали. Как подчеркнул Чижов, чем скорее заработает трубопровод, тем лучше будет для Европы.