Шантаж Газпрома из-за СП-2 и газовый кризис в Европе: эксперт объяснил сделку Зеленского с Россией

Газпрому будет сложно объяснить Европе, почему в Москве не согласны с инициативой Киева – эксперт / УНИАН

Инициатива президента Владимира Зеленского, который предложил России 50% скидку на транзит газа в Европу, является доброй волей Украины и желанием поддержать Евросоюз в сложный момент. Россияне на фоне газового кризиса оказывают давление на европейские страны, требуя ускорения сертификации Северного потока-2. А Киев никого не шантажирует и готов прокачивать даже 200 миллионов кубометров газа в сутки, предлагая выгодные условия. Газпром вряд ли найдет, чем ответить Европе на такую инициативу украинского государства. Об этом заявил эксперт в сфере энергетики Геннадий Кобаль.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что идея Киева в данной ситуации является актуальной и полезной инициативой, которая показывает намерения государства поддержать Европу в сложной ситуации.Читайте такжеЕвропе зимой грозят огромные убытки: Зеленский призвал решить газовый кризис и предложил РФ сделку

"На мой взгляд, этот шаг со стороны Украины очень своевременный и очень полезный для того, чтобы показать нашу добрую волю и наше желание сотрудничать и поддерживать Европу в это сложное время энергетического кризиса", - отметил эксперт.

Он акцентировал внимание на том, что газовый кризис в Евросоюзе происходит на фоне давления России на европейские страны, которая требует ускорить запуск магистрали Северный поток-2. Тем временем Украина предлагает конструктивное решение проблемы и может поставлять в Европу даже 200 миллионов кубометров газа в сутки и предлагает скидку.

"Эта ситуация интересна, так как происходит на фоне кризиса в Европе, и на фоне того, что россияне давят на Европу, чтобы быстро провести сертификацию "Северного потока-2". В свою очередь, Украина предлагает уже без задержек, хоть завтра увеличить вдвое. Сейчас мы поставляем 86 млн (кубометров в сутки), мы можем поставлять хоть 200 млн транзита завтра... Тем более, чтобы нас не упрекали, что мы хотим воспользоваться сложной ситуацией в Европе, заработать деньги, мы готовы сделать это дешевле в два раза", - добавил Кобаль, подчеркнув, что у Газпрома, скорее всего, не найдется понятных для Европы аргументов, почему в Москве не согласны на такую сделку.

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Газовый кризис в Европе

Рынок газа в ЕС с начала августа текущего года погрузился в затяжной кризис. Цена на газ в Европе быстро росла и регулярно била рекорды. К примеру, 6 октября стоимость тысячи кубометров топлива на биржах достигала 1924 доллара.

Президент РФ Владимир Путин в тот же день допустил возможность увеличения Газпромом прокачки газа в Европу на 15%. После такого заявления цена на газ резко рухнула до 980 долларов.Читайте такжеУкраина крушит газовый кризис в ЕС: Киев по своей ГТС готов поставить Европе 55 млрд кубометров газа

По данным на воскресенье, 24 октября, стоимость тысячи кубометров газа на нидерландском хабе TTF составляет около 1000 долларов.

Шантаж Газпромом Европы на фоне запуска Северного потока-2

Газовый кризис в Европе связан с рядом определенных факторов. Среди них называют низкий уровень запасов топлива в подземных хранилищах после прошлогодних зимних холодов и позицию России – Газпром отказывается от дополнительных поставок газа в ЕС путем ГТС Украины на фоне предстоящего запуска российского газопровода Северный поток-2.

Председатель правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко называет ситуацию с подъемом цен на газ в Европе газовым шантажом Газпрома. По его словам, на текущий год россияне заранее забронировали меньше поставок газа через Украину, а сейчас поставили ультиматум ЕС: либо дешевый газ и запуск Северного потока-2, либо проблемы с поставками топлива путем украинской газотранспортной системы.

В компании-операторе ГТС Украины также считают, что газовый кризис в Европе спровоцирован политикой Газпрома. Россияне торгуются за выгодные для себя условия в процессе сертификации трубопровода СП-2.

Представитель России в ЕС Владимир Чижов 19 октября сделал заявление о том, что газопровод Северный поток-2 готов к работе. Теперь осталось пройти процедуру сертификации магистрали. Как подчеркнул Чижов, чем скорее заработает трубопровод, тем лучше будет для Европы.