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Без транзита газа в Европу вырастут шансы на войну Москвы против Киева - Витренко

1 ноября 2021, 12:12

По словам руководителям Нафтогаза, Российская Федерация уже использовала газопровод в качестве оружия, якобы перекрыв поставки газа в Европу.

Витренко
Наталья Витренко / УНИАН

Если Кремль прекратит транзит газа в Европу через Украину, то это развяжет российским властям руки в вопросе полномасштабной войны против Киева. Об этом в интервью рассказал руководитель госкомпании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко западному изданию Financial Times.

Запуск газопровода "Северный поток-2", говорит он, сделает позиции официального Киева гораздо более уязвимыми.

По его словам, Россия уже использовала газопровод в качестве оружия, якобы перекрыв поставки газа в Европу. Он также выразил уверенность, что "Северный поток-2" сделает Украину очень уязвимой для полномасштабного российского вторжения – ведь сдерживающий фактор будет устранен.

"Если не будет физического транзита через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями", − заявил Витренко.

Кроме того, по мнению чиновника, требования, которые Россия выдвигает к Германии и стремление к политическим уступкам на переговорах о новом газовом контракте с правительством Молдовы являются основаниями для всеевропейских санкций против "Северного потока-2".

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США и Германия 21 июля сделали заявление о сделке по проекту Северный поток-2. Согласно договоренностям, Германия должна оказать содействие в продлении российско-украинского газового контракт на транзит топлива в Европу. Также Берлин должен будет ввести санкции против России в том случае, если Москва будет использовать СП-2 в качестве оружия против Украины.

Руководитель компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон говорил, что декларация Берлина и Вашингтона по СП-2 не предоставляет гарантий Киеву в вопросе дальнейшего продолжения транспортировки газа в Европу. Однако даже если труба останется "пустой", Газпром по действующему контракту будет платить Киеву 1,3 миллиарда долларов до 2024 года.

Позже в ФРГ назначили уполномоченного по транзиту газа путем территории Украины – Георга Вальдерзе. Берлин начал выполнять свои обязательства, связанные со сделкой США и Германии по Северному потоку-2. В Германии ставят перед собой задачу продление российско-украинского транзитного договора на выгодных для всех условиях на срок до 10 лет.

Руководитель Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что компания готова к пролонгации договора с Газпромом на транзит газа в Европу. Однако с условием сохранения тех объемов топлива, которые сейчас идут в ЕС через территорию Украины согласно действующим контрактам.

Кроме того, Витренко не исключил, что после запуска СП-2 Россия может полностью остановить прокачку газа в Европу через Украину.

viber
война Юрий Витренко Северный поток-2 транзит газа в Европу
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