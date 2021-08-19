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Сделка вокруг СП-2 набирает обороты: ФРГ запустила процесс по договору на транзит газа через Украину

19 августа 2021, 08:11
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Правительство назначило специального представителя по вопросам транзита газа через территорию Украины – Георга Вальдерзее.

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Германия будет работать над продлением договора России и Украины по транзиту газа через украинскую ГТС в Европу / Reuters

Германия приступила к выполнению своих обязательств в соответствии с договоренностями с США по Северному потоку-2. Назначен уполномоченный по вопросам транзита газа по территории Украины Георг Вальдерзее. Берлин ставит перед собой задачу оказания содействия в продлении украинско-российского договора на прокачку газа путем украинской ГТС на выгодных для всех сторон условиях на срок до 10 лет.

Как сообщает DW, в Министерстве экономики и энергетики в среду, 18 августа, заявили о назначении уполномоченного правительства по вопросам транзита газа через Украину. Им стал Георг Вальдерзее. Берлин сделал шаг к выполнению соглашения с США по запуску российского газопровода СП-2.

Читайте такжеУкраина, Польша и Германия задавят Северный поток-2: запуск трубы обернется Газпрому серией ударовОтмечается, что Вальдерзее в 2019 году уже исполнял роль уполномоченного правительства Германии по вопросам транзита газа через территорию Украины. На тот момент шли переговоры о продлении контракта нп прокачку российского газа путем украинской ГТС.

Главная задача представителя ФРГ – оказание содействия с целью продления соглашения на транзит газа на базе условий, которые будут устраивать все стороны.

Помимо этого, в правительстве Германии обещают приложить максимум усилий для "продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет". Действующее соглашение заканчивается в конце 2024 года.

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Сделка по Северному потоку-2 и транзит газа через Украину

Соединенные Штаты и Германия 21 июля объявили о том, что государства заключили сделку по Северному потоку-2. Соглашение предусматривает ряд гарантий Украине со стороны Германии. Речь идет о санкциях против Москвы в случае новой агрессии в отношении Киева, и оказании содействия в продлении договора на транзит российского газа через Украину сроком на 10 лет.

Украина подвергла критике сделку США и ФРГ по СП-2. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сказал, что документ является не соглашением, а декларацией, которая ничего не гарантирует украинскому государству. Поэтому Киев намерен и в дальнейшем противодействовать российскому газопроводу и вести переговоры с Западом.

Журналисты Bloomberg пообщались с инсайдерами в среде немецких чиновников и выяснили, что Германия не собирается останавливать Северный поток-2 даже в том случае, если Россия пойдет на новую агрессию против Украины. При таком сценарии Москву ждут новые санкции на уровне Евросоюза.

В Европе на фоне ситуации с достройкой и введением в эксплуатацию Северного потока-2 резко взлетели и продолжают расти цены на газ. В Нафтогазе и компании-операторе ГТС Украины считают, что рекордная стоимость топлива в ЕС обусловлена газовым шантажом европейских государств со стороны Газпрома, который пытается создать благоприятные условия для сертификации газопровода.

viber
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