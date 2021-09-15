Контракт с Газпромом в обмен на транзит газа в ЕС: в Нафтогазе объявили ФРГ и РФ об условии Украины

Нафтогаз готов продлить контракт с Газпромом на транзит газа, если компании Европы гарантируют прокачку топлива путем ГТС Украины - Витренко / ua.depositphotos.com

Государственная компания Нафтогаз готова продлить с Газпромом контракт на транзит газа в Европу. Однако Киев будет настаивать на том, чтобы те объемы топлива, которые в данный момент идут в ЕС транзитом через Украину по договорам с европейскими компаниями, были сохранены на длительный период. Украинская сторона намерена договариваться на таких условиях. Об этом заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко.

В ходе брифинга в среду, 15 сентября, он заявил о том, что во время переговоров с немецкой стороной представители Киева озвучили условие, согласно которому Украина должна получить гарантии дальнейшего транзита топлива. Речь идет о том, что нынешние объемы газа, которые идут в Европу, должны быть перенесены в долгосрочные контракты с европейскими компаниями. И тогда Нафтогаз будет готов вести переговоры с Газпромом о дальнейшем транзите топлива путем украинской ГТС.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

"Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен. Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнерам, о продлении транзитного контракта с "Газпромом". Но само по себе это продление не является достаточной гарантией сохранения транзита через Украину. Для этого нужны, в первую очередь, контракты с европейскими компаниями", - подчеркнул Юрий Витренко.

Транзит газа через Украину

США и Германия 21 июля объявили о сделке по газопроводу Северный поток-2. Договоренности предусматривают пролонгацию транзитного договора между Нафтогазом и Газпром еще на 10 лет. Действующее соглашение было подписано в декабре 2019 года и завершается в 2024 году.

Глава компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон сказал, что декларация США и ФРГ по СП-2 не гарантирует Киеву продолжение транзита газа в Европу. Однако даже если прокачка топлива прекратится, Газпром, согласно контрактным обязательствам, будет платить украинской стороне 1,3 миллиарда долларов до завершения соглашения.

В августе в ФРГ назначили Георга Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа путем территории Украины. Берлин начал работу над содействием по продлению контракта Нафтогаза и Газпрома на прокачку топлива через украинскую ГТС. Согласно планам Германии, договор должен быть подписан на выгодных для всех сторон условиях на срок до 10 лет.