Транзит газа через Украину – удар по планам РФ: названа главная проблема Киева после запуска СП-2

Россия будет платить Украине за транзит газа до 2025 года – Макогон / УНИАН

Главной проблемой для Киева после запуска газопровода Северный поток-2 остается вопрос обеспечения энергетической безопасности государства. Пока есть транзит, стране гарантирована военная безопасность – украинская ГТС один из основный транзитеров российского газа в Европу. Декларация США и ФРГ не предоставляет каких-либо серьезных гарантий по прокачке газа через украинскую ГТС. Однако вне зависимости от того, будет ли прокачиваться топливо через магистраль, Газпром по действующему договору будет ежегодно платить за транзит 1,3 миллиарда долларов. Об этом заявил глава компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

"Основная наша проблема - это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам как государству и военную безопасность. Пока у нас есть транзит, руки нашего северного соседа это связывает, так как Украина до сих пор остается одним из основных транзитеров российского газа в Европу", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

Читайте такжеУдар по Северному потоку-2 и жесткие гарантии для Украины: у Зеленского поставили условие ЗападуКроме того, чиновник акцентировал внимание на том, что сейчас нет никаких гарантий сохранения транзита газа путем украинской ГТС после 2024 года. Соглашение Вашингтона и Берлина – это, скорее, декларация, а не договор.

"Тот документ, который я видел - это больше декларация. Я не увидел там никаких предохранителей того, что транзит останется. Мы не считаем, что это соглашение. Более того, мы не были стороной этих переговоров между Германией и США", - уточнил Макогон.

Также он добавил, что действующий контракт между Киевом и Москвой по поставкам газа гарантирует Украине до 2025 года выплаты в размере 1,3 миллиарда долларов вне зависимости от того, будет ли идти газ по украинской трубе.

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"Поэтому, независимо от наличия физического транзита через Украину, "Газпром" до 2025 года будет платить примерно 1,3 млрд долларов за транспортировку 40 млрд кубометров газа в год. У нас есть также дополнительные мощности, которые мы постоянно предлагаем. За всю историю транзита газа через Украину ни разу не было остановки транзита по вине украинской ГТС", - подчеркнул Сергей Макогон.

Транзит газа через Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в июне призывал США и Евросоюз остановить реализацию СП-2. По его словам, запуск газопровода несет угрозу национальной безопасности украинского государства.

Кандидат на пост канцлера Германии Армин Лашет предупреждал Россию о том, что если Путин будет использовать Северный поток-2 как оружие против Украины, Евросоюз может отключить российский трубопровод.

Дипломат Константин Грищенко допустил сценарий, при котором канцлером ФРГ может стать кандидат от Партии зеленых. В таком случае запуск СП-2 могут отложить на 3-4 года.

США и Германия 21 июля достигли договоренности по Северному потоку-2, которая предполагает продление транзитного договора между Украиной и Россией, который завершается в 2024 году, еще на 10 лет. При этом Берлин должен будет ввести национальные санкции и призвать ЕС запустить эмбарго против Москвы в случае агрессии российского государства в отношении Киева.

По мнению советника Госдепа Дерека Шолля, худшим сценарием для Киева может стать запуск СП-2 без каких-либо компенсаций Украине. Однако американская, немецкая и украинская стороны работают над тем, чтобы этого не произошло.