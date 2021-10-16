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Путин нервничает из-за Северного потока-2, его шантаж не работает - Витренко

16 октября 2021, 07:21

Шантаж, который глава Кремля запустил по Европе, не работает, и ему не удается запустить "Северный поток-2".

Витренко
Юрий Витренко убежден, что Путин нервничает из-за Северного потока-2 / УНИАН

Президент России Владимир Путин нервничает из-за того, что "Северный поток-2" до сих пор не запущен. Это заметно по тому, что транзит газа через Украину сокращается, убежден глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"В прошлом году было забронировано для транзита 65 млрд (кубометров газа - ред.), а в этом году 40. Это более чем в полтора раза меньше. А если мы посмотрим на суточные объемы транзита, то мы увидим, что они упали в два раза. Было в начале года 182 млн (кубометров газа - ред.) в сутки, а сейчас меньше ста, примерно 80", - заявил Витренко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, "Путин нервничает, потому что он понимает, что этот шантаж, который он запустил по Европе, не работает, и ему не удается запустить "Северный поток-2", пока он построен. Именно из-за того, что мы доказываем всем, что Путин использует газ как оружие".

Транзит газа через Украину и запуск СП-2

США и Германия 21 июля сделали заявление о сделке по проекту Северный поток-2. Согласно договоренностям, Германия должна оказать содействие в продлении российско-украинского газового контракт на транзит топлива в Европу. Также Берлин должен будет ввести санкции против России в том случае, если Москва будет использовать СП-2 в качестве оружия против Украины.

Руководитель компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон говорил, что декларация Берлина и Вашингтона по СП-2 не предоставляет гарантий Киеву в вопросе дальнейшего продолжения транспортировки газа в Европу. Однако даже если труба останется "пустой", Газпром по действующему контракту будет платить Киеву 1,3 миллиарда долларов до 2024 года.

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Позже в ФРГ назначили уполномоченного по транзиту газа путем территории Украины – Георга Вальдерзе. Берлин начал выполнять свои обязательства, связанные со сделкой США и Германии по Северному потоку-2. В Германии ставят перед собой задачу продление российско-украинского транзитного договора на выгодных для всех условиях на срок до 10 лет.

Руководитель Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что компания готова к пролонгации договора с Газпромом на транзит газа в Европу. Однако с условием сохранения тех объемов топлива, которые сейчас идут в ЕС через территорию Украины согласно действующим контрактам.

Кроме того, Витренко не исключил, что после запуска СП-2 Россия может полностью остановить прокачку газа в Европу через Украину.

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Юрий Витренко Владимир Путин транзит газа Северный поток-2 новости Украины
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