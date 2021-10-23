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Газ как оружие Путина и кризис в Европе: в ЕС призвали к блокаде запуска Северного потока-2

23 октября 2021, 06:00
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Нельзя предоставлять СП-2 разрешение на работу в условиях, когда Москва отказывается от дополнительных поставок газа в Европу, сказал Манфред Вебер.

Путин
Путин использует вопрос поставок газа в качестве политического оружия - депутат Европарламента / Reuters

Евросоюз должен придерживаться жесткой линии в отношении России из-за ситуации, связанной с газопроводом Северный поток-2. Российский президент Владимир Путин использует газ в качестве оружия, и это уже очевидно. Нельзя лицензировать магистраль Газпрома в условиях, когда россияне отказываются от дополнительной транспортировки газа на фоне энергетического кризиса в Европе. Об этом заявил глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

В интервью немецкому изданию Spiegel руководитель крупнейшей депутатской группы в Европарламенте сказал о том, что президент РФ Путин использует газ как оружие в борьбе за достижение политических целей.Читайте такжеУкраина крушит газовый кризис в ЕС: Киев по своей ГТС готов поставить Европе 55 млрд кубометров газа

"Очевидно, что Путин использует поставки газа в ЕС в качестве политического оружия", - отметил Вебер, который представляет в ЕП Германию.

Кроме того, он также добавил, что нельзя предоставлять разрешение на работу трубопроводу Газпрома в ситуации, когда Москва отказывается от дополнительных поставок газа в Европу.

"Операционная лицензия (для начала работы Северного потока-2) вряд ли возможна, если российское руководство не готово к сотрудничеству и увеличения объемов поставок", - подчеркнул Манфред Вебер.

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Газовый кризис в Европе

Рынок газа в Евросоюзе оказался в глубоком кризисе еще с начала августа. Тогда цены на газ в Европе стали стремительно расти и неоднократно достигали рекордных показателей. К слову, 6 октября стоимость тысячи кубометров топлива в ЕС добралась до отметки в 1924 доллара.

В тот же день глава РФ Владимир Путин сказал, что россияне могут увеличить прокачку газа в Европу на 15%. После этого заявления стоимость топлива резко обвалилась до 980 долларов.Читайте такжеЕвропе зимой грозят огромные убытки: Зеленский призвал решить газовый кризис и предложил РФ сделку

По данным на субботу, 23 октября, цена газа на нидерландском хабе TTF снизилась. Стоимость тысячи кубометров топлива составляет до 1000 долларов.

Шантаж Газпрома на фоне запуска СП-2

Газовый кризис в Европе связывают с рядом причин, среди которых низкий уровень запасов топлива в европейских ПХГ после холодной зимы и позиция Газпрома, который на фоне процессов, связанных с запуском газопровода Северный поток-2, отказывается от дополнительных поставок газа в страны ЕС.

Глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко полагает, что Газпром устроил шантаж Европы газовым вопросом. По словам руководителя компании, на 2021 год россияне заранее забронировали меньше объемов для поставок газа в ЕС, а сейчас и вовсе поставили Брюсселю ультиматум: либо запуск Северного потока-2 и дешевый газ, либо высокие цены на топливо и проблемы с его прокачкой через Украину.

В компании-операторе ГТС Украины также утверждают, что рост цен на газ в Европе связан с политикой Газпрома, который торгуется за более выгодные для себя условия в процессе сертификации СП-2.

Тем временем в Москве готовятся к возможному запуску Северного потока-2. По словам вице-премьера правительства РФ Александра Новака, газопровод практически готов к введению в эксплуатацию.

Представитель России в ЕС Владимир Чижов 19 октября сказал, что газопровод СП-2 уже может работать. Осталось пройти процедуру сертификации. Как заявил российский дипломат, чем скорее заработает газопровод, тем лучше будет для Европы.

viber
Евросоюз Северный поток-2 Европарламент Цена на газ в Европе
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