В Германии рассказали, когда "Северный поток-2" сертифируют и запустят

Газопровод "Северный поток-2" / Reuters

В Федеративной Республике Германия полагают, что процесс сертификации российского газопровода "Северного потока-2" может завершиться в начале 2022 года. И тогда же газопровод запустят полностью. Об этом со ссылкой на Клауса Эрнста ‒ члена бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые", который возглавлял комитет по экономике и энергетике, сообщает "РИА Новости".

"Пока что есть некоторые неопределенности, необходимые для запуска работы газопровода, но их можно будет урегулировать. Думаю, "Газпром" сможет это уладить. Считаю, что запуск сможет состояться — самое позднее в начале следующего года", ‒ сказал Эрнст.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что 21 июля США и Германия договорились о сделке по газопроводу Северный поток-2. Согласно заявлению сторон, Вашингтон отказывается от санкций против российского трубопровода, а Германия должна гарантировать продление договора Газпрома и Нафтогаза на транзит газа через территорию Украины еще на 10 лет.

Палата представителей Конгресса США утвердила поправки, а позже и проголосовала за оборонный бюджет государства на будущий год. Документ предусматривает обязательства для президента Джо Байдена ввести санкции против всех участников проекта Северный поток-2 в 15-дневный срок после вступления нормы в силу. Ожидается версия оборонного бюджета со стороны Сената. Если обе палаты проголосуют закон, документ отправят на подпись президенту Байдену.

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