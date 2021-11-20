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Удар России с Беларусью по Украине и усиление границ: эксперт оценил опасность для Киева

20 ноября 2021, 06:03
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Миллиарды на оборону, выделенные из бюджета, вряд ли помогут Украине в случае нападения со стороны России или Беларуси, сказал Василий Вовк.

мигранты, Беларусь
Опасность миграционного кризиса для Украины преувеличена – эксперт/ Фото Reuters

Укрепление границы всегда является позитивным сигналом, который свидетельствует о наличии у государства возможности предупреждения попадания в страну нелегальных мигрантов и товаров в виде контрабанды. Однако выделенные средства вряд ли помогут Украине в случае военной атаки со стороны России или Беларуси. Украинскому государству не грозит опасность из-за ситуации с мигрантами на границе Польши. Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности Василий Вовк.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что усиление границы – правильный шаг, однако целесообразность выделения Киевом таких средств при нынешнем бюджете вызывает вопросы. Причем этих денег не хватит в случае военной атаки со стороны российского и белорусского государств.Читайте такжеНелегалы внезапно исчезли с границы: в Польше объяснили, что происходит в Беларуси

"Улучшение технических средств охраны границы, увеличение контингента, физической охраны всегда к лучшему. Это говорит о том, что мы в состоянии предупредить передвижение нелегалов или контрабандных товаров. Но я бы сейчас не кидался при нашем бюджете миллиардами гривен на обустройство границы. Если речь о том, чтобы обеспечить оборону от возможного нападения агрессора со стороны России или Беларуси, то эти миллиарды нам не помогут. Нужно выбирать, есть ли у нас такая крайняя необходимость", - отметил Вовк.

Также он добавил, что опасность для Украины миграционного кризиса, который случился у границ Польши, преувеличена. Нелегальные мигранты не несут опасность украинскому государству.

"Видите, было преувеличение насчет опасности мигрантов, было анонсировано введение чрезвычайного положения. Но все там решится без нас, и нам опасности эти мигранты не несут. Единичные случаи могут быть всегда, но для этого достаточно нашей охраны на границе, которая есть сейчас", - подчеркнул Василий Вовк.

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Напомним, ранее министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что Украина меняет режим охраны государственной границы с Беларусью в условиях новых вызовов и угроз. Киев намерен задействовать тактику эшелонного прикрытия кордона. В случае угрозы будут использованы специальные средства и оружия. Верховная Рада должна быть готова ввести режим чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью областях в случае наплыва мигрантов.

Угроза появления нелегальных мигрантов у границ Украины

Украинский дипломат, посол в Польше Андрей Дещица заявлял, что нелегальные мигранты могут оказаться у границ Украины с целью попытки прорыва через государственную границу. Такой сценарий станет вероятным в том случае, если их планы попасть на территорию польского государства обернутся неудачей.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий также предупредил Украину о том, что государство может стать следующей целью нелегальных мигрантов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что у Киева достаточно сил для того, чтобы отразить возможную атаку мигрантов.

viber
мигранты Василий Вовк новости Украины новости Беларуси
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