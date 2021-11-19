"Стена" на границе с РФ и Беларусью и огневой отпор: Украина вводит эшелонное прикрытие

В Украине вводят эшелонное прикрытие при защите границы / УНИАН

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявляет, что охрана государственной границы с Беларусью будет осуществляться с учетом новых вызовов и угроз.

Об этом Монастырский сказал во время выступления в Верховной Раде на Часе вопросов к правительству, трансляция велась на официальном сайте Рады.

Глава МВД уточнил, что уже задействованы оперативные резервы Национальной гвардии и Национальной полиции.

Тактика эшелонного прикрытия: как защитят границу

"В охране государственной границы мы будем задействовать тактику эшелонного прикрытия государственной границы. Так, первый состав эшелона будет без оружия, только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для личного состава второго эшелона предусмотрено использование специальных средств и оружия. И мы понимаем, что в случае угрозы жизни и здоровью пограничников-правоохранителей мы будем применять все надлежащие и предусмотренные законом средства защиты, в том числе огнестрельное оружие", - подчеркнул Монастырский.

Введение ЧП на границе: главное условие

При этом Монастырский попросил Верховную Раду быть готовой ввести чрезвычайное положение в областях на границе с Беларусью из-за вероятного наплыва нелегальных мигрантов.

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"Оценка всего комплекса рисков и угроз миграционной кризиса подталкивает к выводу: в случае необходимости Верховной Раде Украины нужно быть готовой рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в приграничных областях или в приграничных районах в соответствующих приграничных областях", - сказал Монастырский.

На границу перебросили авиацию и новые подразделения

Глава МВД говорит, что при защите границы главная цель - определить базовые точки формирования резерва, которые должны достичь критических точек границы в течение от 30 до 60 минут. Это нормативное время, в течение которого после получения информации от разведывательных органов должны быть переброшены необходимые силы и средства.

Также запланировано проведение учений, в которых будут задействованы подразделения МВД, ВСУ, территориальной обороны и общественных формирований по охране общественного порядка.

Монастырский подчеркнул, что ранее были определены наиболее уязвимые участки госграницы с Беларусью.

"Привлечена к дежурствам авиация Министерства внутренних дел - это до 15 вертолетов, два самолета, 44 беспилотных летательных аппарата", - добавил министр.

"Стена" на границе с РФ и Беларусью

Монастырский рассказал, что будущая украинская интеллектуальная граница должна выполнять несколько функций.

Первой функцией является защита от диверсионных и разведывательных групп с территории государства-агрессора. Вторая функция – защита украинской экономики от контрабанды, а третья – защита от потоков нелегальных мигрантов, добавил он.

Монастырский подчеркнул, что еще одной функцией является защита от проникновения на территорию Украины лидеров и членов международных организованных преступных группировок.

Министр считает, что наиболее рациональным решением является строительство вдоль всей границы сплошного забора, сетки и колючей проволоки со стопроцентным покрытием границы интеллектуальными системами круглосуточного видеонаблюдения и сигнализации.

По его словам, эта система сможет обнаруживать объекты, приближающиеся к границе на расстоянии от 5 до 15 км. Он отметил, что на границе с РФ и Беларусью целесообразно строить противотранспортный ров для усложнения прорыва механизированных подразделений вражеской армии.

Кризис на границе Беларуси и Польши

Ранее Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией. В частности, правительство выделило Государственной пограничной службе 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности страны.

Как известно. с конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси.

Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

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