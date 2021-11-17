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Войска России у границ Украины: Зеленский и Эрдоган провели телефонные переговоры

17 ноября 2021, 09:37
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Стороны обсудили отношения Киева и Анкары, а также региональные вопросы.

Зеленский
Зеленский поговорил с Эрдоганом об укреплении отношений Украины и Турции / СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Стороны обсудили украинско-турецкие отношения и региональные вопросы. Переговоры состоялись на фоне сообщений о концентрации войск России у границ украинского государства.

Как сообщает Daily Sabah, Зеленский и Эрдоган поговорили о возможностях укрепления отношений Украины и Турции. Также обсуждались региональные вопросы.Читайте такжеУдар по Путину и жесткая позиция Анкары: Кулеба объявил о борьбе Украины и Турции за Крым

"Во время переговоров обсуждались региональные темы и вопросы, которые улучшат турецко-украинские отношения", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что телефонные разговор лидеров государств состоялся на фоне предупреждений США о стягивании Россией своих войск к границам Украины.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее публиковали материалы, в которых говорилось о том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины. Журналисты демонстрировали спутниковые фотоснимки перемещения российской техники.

В НАТО заявили, что Альянс зафиксировал серьезное усиление российской военной силы у границ украинского государства. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, у России есть возможность для проведения военной атаки на Украину.

Британские журналисты Financial Times утверждали, что у спецслужб Запада есть сведения о том, что вероятность военного вторжения России в Украину является высокой. Заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила сведения и сказала, что исходные данные требуют дальнейшего обсуждения.

viber
Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган новости Украины новости Турции
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