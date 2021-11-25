США готовятся к непредвиденным обстоятельствам из-за возможного вторжения РФ в Украину

Штаты готовятся к непредвиденным обстоятельствам из-за российской агрессии, заявил Нэд Прайс / Фото Reuters

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

При этом он уточнил во время брифинга, что Вашингтон не может публично раскрыть информацию так широко, как он это делает на консультациях с европейскими и украинскими партнерами.

По словам спикера Госдепа, США направили высокопоставленных чиновников для проведения брифингов для европейских союзников по этой тематике.

"Мы также предоставили подробную информацию Украине. И мы продолжим не только делиться информацией, но и готовиться к ряду непредвиденных обстоятельств. Могу заверить вас, что мы этим и занимаемся", - заявил Прайс.

Читайте такжеВстреча Путина и Байдена: о чем будут торговаться и чего ждать УкраинеНа уточняющий вопрос журналиста о том, включают ли эти "непредвиденные обстоятельства" сценарий 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и вторглась на Донбасс, представитель Госдепартамента США ответил так: "Послушайте, для меня неразумно вдаваться в подробности. Но для нас разумно заниматься широким спектром действий по планированию на случай непредвиденных обстоятельств".

Реклама

Как сообщал Главред, американские сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили внести поправку в военный бюджет США на 2022 год и дополнительно выделить Украине по линии Пентагона 50 миллионов.

Предложенная поправка предполагает увеличение финансирования со стороны Пентагона на вооружение Украины с 300 млн до 350 млн долларов. При этом 125 млн из этой суммы пойдут на закупку вооружений поражающего действия для сдерживания агрессии России.

Вторжение России в Украину

Как сообщал Главред, появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, пишет The New York Times.

"Американская и британская разведка уверены, что президент России Владимир Путин рассматривает военные действия, чтобы взять под контроль большую часть Украины или дестабилизировать страну настолько, чтобы привести к власти более промосковское правительство", — говорится в публикации.

Ранее издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, писало, что Россия снова наращивает свои вооруженные силы вблизи украинской границы. Это вызывает обеспокоенность официальных лиц в США и Европе.

Читайте также: