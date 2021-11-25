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Военную помощь США Украине могут увеличить до 350 млн долларов

25 ноября 2021, 06:46
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Предложенная сенаторами поправка в бюджет предполагает увеличение финансирования со стороны Пентагона на вооружение Украины с 300 млн до 350 млн долларов.

Сенат США
Сенаторы предложили внести поправку в военный бюджет США на 2022 год / Reuters

Американские сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили внести поправку в военный бюджет США на 2022 год и дополнительно выделить Украине по линии Пентагона 50 миллионов.

Предложенная поправка предполагает увеличение финансирования со стороны Пентагона на вооружение Украины с 300 млн до 350 млн долларов, передает Politico.

По информации издания, 125 млн из этой суммы пойдут на закупку вооружений поражающего действия для сдерживания агрессии России.

"Я настоятельно призываю администрацию предоставить дальнейшую помощь в форме средств противовоздушной обороны, которые будут иметь жизненно важное значение для сдерживания российской угрозы. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника Украину в это время", - заявил Портман.

Ожидается, что увеличение военной помощи будет компенсировано сокращением финансирования обучения и оснащения Вооруженных cил Афганистана, одобренного Сенатом в июле этого года до захвата страны талибами.

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Также известно, что США ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке нового пакета санкций на случай, если российские войска вторгнутся в Украину.

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Кроме того, законодатели пытаются внести изменения в формулировку санкций, чтобы включить ее в Закон о полномочиях на национальную оборону.

Военная помощь США Украине

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность отправить дополнительное вооружение в Украину на фоне опасений относительно возможного вторжения России. Штаты собираются предоставить Украине новые противотанковые ракеты Javelin, минометы, системы противовоздушной обороны и ракеты Stinger, а также вертолеты Ми-17.

Также в Украину могут отправить военных советников.

Глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес внес поправку, которая повлечет за собой каскад санкций против высокопоставленных российских чиновников, газопровода Северный поток-2, крупных финансовых учреждений, транзакций с государственным долгом и т.п. в случае вторжения в Украину.

Предложение Менендеса было представлено в качестве поправки в оборонный бюджет, за который Сенат будет голосовать после перерыва в День благодарения.

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