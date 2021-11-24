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Путин нападет на Украину до февраля: эксперт рассказал, что может остановить РФ

24 ноября 2021, 05:51
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Администрация президента Байдена демонстрирует слабую и невнятную политику по отношению к РФ. Надежда только на Пентагон, который понимает опасность ситуации.

Путин
Угрозы администрации Байдена заставляют Путина действовать еще более провокативно / Фото Reuters

США стремятся реализовать план по сдерживанию России от возможного нового вторжения в Украину, однако анонсированные санкции в этом не помогут. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политтехнолог, директор компании Berta Communications, соучредитель Украинского института будущего Тарас Березовец.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена демонстрирует слабую и невнятную политику по отношению к РФ, а сам глава Белого дома "фактически пошел на компромисс с Путиным".

"Трудно сказать, о чем он (Байден, - ред.) думал, возможно, надеялся, что договоренности снизят уровень агрессивности Путина, а это было нужно, в первую очередь, для того, чтобы затянуть Россию в клуб против Китая. Однако все эти надежды оказались напрасными", - отметил Березовец.

Путин, наоборот, повысил уровень агрессивности, то есть угрозы со стороны администрации Байдена не сдерживают хозяина Кремля, а наоборот, заставляют действовать еще более провокативно.

"Единственное, что может сдержать агрессию Путина – это демонстрация силы и поддержки, в том числе передача Украине в течение ближайших двух месяцев новых образцов летальных вооружений. Потому что, как мы понимаем, дедлайн возможного вторжения Путина в Украину – это февраль. То есть у нас есть максимум два с половиной месяца до даты вероятного вторжения. Что важно – на этот раз оно может быть осуществлено с применением российской авиации, чего не было в 2014 году", - добавил эксперт.

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"Остается только надеяться, что, в отличие от администрации Байдена, Пентагон будет начеку и действовать. Мы и сейчас видим, что Пентагон понимает всю опасность ситуации, поэтому начинает действовать на опережение", - резюмировал Березовец.

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Как сообщал Главред, глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес внес поправку, которая повлечет за собой каскад санкций против высокопоставленных российских чиновников, газопровода Северный поток-2, крупных финансовых учреждений, транзакций с государственным долгом и т.п. в случае вторжения в Украину.

Предложение Менендеса было представлено в качестве поправки в оборонный бюджет, за который Сенат будет голосовать после перерыва в День благодарения.

Напомним, политический аналитик Александр Кочетков считает, что никакого вторжения России в Украину зимой не будет, потому что России нет смысла это делать.

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