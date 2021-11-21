Путин может втянуть мир в войну: офицер НАТО оценил шансы вторжения РФ в Украину

Путин "отравлен властью", считает Гарри Табах / Reuters

Президент России Владимир Путин способен не только на агрессивные действия по отношению к Украине, но и на втягивание мира в новую глобальную войну.Такое мнение озвучил капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах.

"У диктаторов, которые так долго у власти, развивается паранойя, они больны, они отравлены этой властью. Они могут совершить какой-то безумный поступок", – сказал Табах в интервью Obozrevatel.

Табах считает, что Путин не отказался от идеи создания на территории Украины "Новороссии". Однако на открытое масштабное вторжение он, вероятно, уже не готов.

"Он ведет себя развязно с Украиной. Каждый день на Донбассе гибнут ваши солдаты. Он никогда не откажется от идеи "Новороссии". Опасность широкого наступления есть всегда. Но Украина сегодня – это не Украина 2014 года", – сказал Табах.

Таким образом, "нахрапом" захватить Украину Кремлю не удастся. Но Путин уже внес достаточный раскол в украинское общество.

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Офицер НАТО считает, что Украина всегда должна быть готова к войне - только так ее можно будет избежать.

"Если вы не будете готовиться к войне, как в 2014 году, как Польша в 1939 году, война точно будет. А если готовиться к войне, то ее можно избежать", – резюмировал Гарри Табах.

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Как сообщал Главред, появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, пишет The New York Times.

"Американская и британская разведка уверены, что президент России Владимир Путин рассматривает военные действия, чтобы взять под контроль большую часть Украины или дестабилизировать страну настолько, чтобы привести к власти более промосковское правительство", — говорится в публикации.

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