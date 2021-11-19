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Вторжения России в Украину зимой не будет: эксперт раскрыл причину

19 ноября 2021, 02:53
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Россия боится только мощной Украины, а не растерзанной на части, где общество воюет между собой. Поэтому Москве стоит просто подождать, мы сделаем все сами.

Война на Донбассе
В случае вторжения России Украине никто не поможет, считает Кочетков/ Reuters

Запад постоянно предупреждает о том, что Россия якобы готовит вторжение в Украину зимой. Но никакого вторжения не будет, потому что России нет смысла это делать. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политический аналитик Александр Кочетков.

"Во-первых, РФ потеряет свои достижения в отношении Северного потока-2, а, во-вторых, в Украине сейчас все происходит так, как нужно России – мы разрушаем себя сами. Москве стоит просто подождать. Зачем воевать, если мы все делаем сами, за нее?" - объяснил Кочетков.

Он добавил, что Россия боится только мощной Украины, а не растерзанной на части, где общество воюет между собой.

Также эксперт оценил шансы того, что европейские страны окажут Украине поддержку в случае серьезных проблем с Россией. По его словам, только США и Великобритания решительно настроены защищать Украину и противостоять России.

"Турция будет действовать в зависимости от обстоятельств. Она хочет расчистить геополитическое пространство для себя, поэтому ее может заинтересовать только крымскотатарский Крым, который будет тесно сотрудничать с Турцией, а фактически – если он станет турецким в экономическом смысле. Ничто другое не сможет заинтересовать Анкару и побудить ее помогать Украине", - отметил Кочетков.

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Польша же скорее всего будет готова выступать в защиту Украины сугубо дипломатически.

"Как видим, каждая страна преследует собственные интересы, об Украине никто не заботится и не будет заботиться", - считает эксперт.

Как сообщал Главред, 15 ноября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вскоре странам Евросоюза предстоит выбор между российским газом и тем, чтобы отстаивать Украину. По его словам, Британия поддерживает Украину потому, что привержена демократии и свободе.

Ранее британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить в Украину спецназовцев на фоне опасений, что туда могут вторгнуться российские войска.

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