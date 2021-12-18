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США расширят военную помощь Вооруженным силам Украины – Белый дом

18 декабря 2021, 09:09
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В Вашингтоне подтвердили, что ведется работа над разработкой соответствующего пакета.

украинские военные
США работают над расширением военной помощи Украине / Минобороны Украины

В Соединенных Штатах Америки работают над разработкой нового расширенного пакета военной помощи Украине. Финальное решение о помощи примет президент США Джо Байден.

То, что в Вашингтоне готовятся расширить военную помощь, подтвердил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления в Совете по международным отношениям в пятницу, 17 декабря, пишет ZN.UA.

"Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые есть в Украине, складываем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются", – сказал Салливан.

Также он отметил, что США продолжают помогать Украине на постоянной основе.

Салливан напомнил, что только на прошлой неделе Украина получила еще один пакет с этой помощью.

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Военная помощь Украине от США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее озвучил три основных направления военной помощи США в противостоянии с Россией.

По словам министра, этими направлениями являются:

  • оружие,
  • разведывательная информация
  • экономические санкции против Москвы.

Министр добавил, что главная помощь США в противодействии агрессии России – экономические санкции против Москвы.

Читайте такжеУ Байдена сделали заявление о неготовности Путина к военному вторжению в УкраинуРанее сообщалось, что Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год на сумму 778 млрд долларов – он предусматривает выделение 300 млн долларов на оказание военной помощи Украине.

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность отправить дополнительное вооружение в Украине на фоне опасений относительно возможного вторжения России. Штаты собираются предоставить Украине новые противотанковые ракеты Javelin, минометы, системы противовоздушной обороны и ракеты Stinger, а также вертолеты Ми-17.

Российские военные возле украинской границы

О стягивании российских войск к украинской границе сообщили иностранные издания в конце октября этого года американские издания The Washington Post и Politico опубликовали статьи, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий, подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, рассказал глава Белого дома Джо Байден.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, сейчас возле украинских рубежей находятся 92 тысячи военных. Для наступления россиянам понадобится воинский контингент как минимум в 500-600 тысяч. Чтобы нарастить наступательные силы, Москве потребуется более 24 часов.

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